Hisarcık'ta geleneksel matrak oyunu büyük ilgi gördü

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında ilk kez sergilenen geleneksel Türk sporu matrak, izleyicilerden tam not aldı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı programında sergilenen geleneksel Türk sporlarından matrak oyunu izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Kapalı Pazar Yeri'nde gerçekleştirilen programda, Osmanlı döneminin askeri sporlarından biri olan geleneksel matrak oyunu ilk kez gösterime sunuldu. Eti Maden Gençlik Merkezi Lideri Muhammed Mustafa Ağrı nezaretinde hazırlanan gösteride ilçe gençleri performans sergiledi.

Gösteri sırasında geleneksel matrak sporunun kuralları ve tarihçesi hakkında bilgi veren Ağrı, oyunun karşılıklı saygı ve centilmenlik esasına dayandığını belirtti. Karşılaşmaların hakemin "cenk" komutuyla başladığını, "dur" komutuyla sona erdiğini ifade eden Ağrı, amaçlarının rakibin kafasına kontrollü şekilde matrakla dokunmak olduğunu söyledi.

Matrakta sert vurmanın yasak olduğunu kaydeden Ağrı, rakibe kalkanla vurmanın, oyun ekipmanı yere düşen sporcuya müdahale etmenin ve bedensel temasta bulunmanın kurallar gereği yasak olduğunu dile getirdi.

Zamanla unutulmaya yüz tutan matrak sporunun son yıllarda yeniden ilgi görmeye başladığı ifade edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
