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HİS Başkanı Çomoğlu Antalya'da üç ayrı işbirliği protokolü imzaladı

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HİS Başkanı Çomoğlu Antalya'da üç ayrı işbirliği protokolü imzaladı
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HİS Başkanı Kerim Çomoğlu, Antalya'da FISpT, UESpT ve FISpT Italia ile üç ayrı işbirliği protokolü imzaladı. Protokollerle ortak proje, uluslararası organizasyon ve eğitim ile uzman değişimi hedefleniyor.

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu (HİS) Başkanı Kerim Çomoğlu, Antalya'da Uluslararası Herkes İçin Spor Federasyonu (FISpT), Avrupa Herkes İçin Spor Birliği (UESpT) ve İtalya Herkes İçin Spor Federasyonu (FISpT Italia) ile üç ayrı işbirliği protokolü imzaladı.

HİS'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen FISpT ve UESpT genel kurul toplantıları kapsamında imzalanan protokollerle ortak projelerin hayata geçirilmesi, uluslararası spor organizasyonlarının geliştirilmesi, eğitim ve uzman değişim programlarının yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir stratejik ortaklıkların kurulması hedefleniyor.

Genel kurul toplantılarında uluslararası spor yöneticileri, federasyon başkanları ve delegelerle bir araya gelen Kerim Çomoğlu, HİS'in ülke genelindeki teşkilatlanma yapısı, organizasyon kabiliyeti ve geniş katılımlı spor faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

HİS ile UESpT arasında imzalanan protokol kapsamında Erasmus+ projeleri, Avrupa Spor Haftası faaliyetleri ve Avrupa genelinde düzenlenecek ortak spor organizasyonlarında işbirliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

FISpT ile imzalanan anlaşmayla Türkiye'nin küresel herkes için spor ağı içerisindeki etkinliğinin artırılması, uluslararası ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak faaliyetlerin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

FISpT Italia ile imzalanan protokol ise Türkiye ve İtalya arasında ortak spor etkinlikleri, eğitim programları ve uzman değişimi alanlarında yeni işbirliği fırsatlarının oluşturulmasını öngörüyor.

Antalya'da imzalanan protokollerin uluslararası spor camiasıyla ilişkilerin geliştirilmesine, ortak projelerin hayata geçirilmesine ve Türkiye'nin herkes için spor alanındaki temsil gücünün artırılmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Kaynak: AA
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