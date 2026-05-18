Hırvatistan'ın 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosu belli oldu

Hırvatistan Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası geniş kadrosunu duyurdu. 40 yaşındaki Luka Modric altıncı kez Dünya Kupası'nda forma giyecek. Fenerbahçeli kaleci Dominik Livakovic de kadroda yer aldı. Hırvatistan, L Grubu'nda İngiltere, Gana ve Panama ile mücadele edecek.

Teknik direktörlüğünü Zlatko Dalic'in yaptığı Hırvatistan'ın kadrosunda yer alan 40 yaşındaki Luka Modric, altıncı kez Dünya Kupası'nda forma giymeye hazırlanıyor. Kadroya geçen sezon Girona ve Dinamo Zagreb'e kiralanan Fenerbahçeli kaleci Dominik Livakovic de çağırıldı.

Hırvatistan'ın 26 kişilik kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Dominik Livakovic (Fenerbahçe), Dominik Kotarski (Kopenhag), Ivor Pandur (Hull City)

Savunma: Josko Gvardiol (Manchester City), Duje Caleta-Car (Real Sociedad), Josip Sutalo (Ajax), Josip Stanisic (Bayern Münih), Marin Pongracic (Fiorentina), Martin Erlic (Midtjylland), Luka Vuskovic (HSV)

Orta saha: Luka Modric (Milan), Mateo Kovacic (Manchester City), Mario Pasalic (Atalanta), Nikola Vlasic (Torino), Luka Sucic (Real Sociedad), Martin Baturina (Como), Kristijan Jakic (Augsburg), Petar Sucic (Inter), Nikola Moro (Bologna), Toni Fruk (Rijeka)

Forvet: Ivan Perisic (PSV), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Ante Budimir (Osasuna), Marco Pasalic (Orlando City), Petar Musa (Dallas), Igor Matanovic (Freiburg).

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz
