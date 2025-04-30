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Hindistan Süper Kupası'nda arı saldırısı! Hakem ölümden döndü

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Hindistan Süper Kupası'nda gerçekleşen arı saldırısı büyük panik yarattı. Tribünlerdeki taraftarlar kaçarken, hakemler saha içinde yere uzanarak saldırının bitmesini bekledi. Çeyrek final maçında Inter Kashi ile Mumbai City arasında oynanan karşılaşma, arıların sahayı istila etmesi nedeniyle yarıda kaldı. Oyun uzun süre durdu ve güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle arılar kontrol altına alındı.

Hindistan Süper Kupası çeyrek finalinde Inter Kashi ile Mumbai City arasında oynanan karşılaşma, sıra dışı bir sebeple yarıda kaldı.

HAKEM ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Kalinga Stadyumu'nda oynanan mücadelede bir yan hakem, arı sürüsünden kaçmak için panik içinde yere yattı ve yüzünü korumaya çalıştı. Bu sırada bazı görevliler hakemi kurtarmak için seferber oldu. Arıların ortasında kalan hakem ölümden döndü. Bu beklenmedik "saha istilası" nedeniyle oyun uzun süre durdu.

TARAFTARLAR KAÇTI

Arıların tribünlere yönelmesiyle taraftarlar da büyük panik yaşadı. Kimi kendini yerlere atarken, kimi stadyum dışına kaçmaya çalıştı. Güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle arılar kontrol altına alındı ve karşılaşma yeniden başlatıldı.

Hindistan Süper Kupası'nda arı saldırısı! Hakem ölümden döndü
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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