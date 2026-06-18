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Hikmet Karaman: Bizim çocuklarımız 6 puanı aldığında bu eleştirilerin fazla abartılı olduğunu söylemeye başlayacağız

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Hikmet Karaman, Iğdır FK ve A Milli Takım ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ayrıca Dünya Kupası maçları, voleybol ve TOSFED etkinlikleri haber bülteninde yer alıyor.

Hikmet Karaman : Bizim çocuklarımız 6 puanı aldığında bu eleştirilerin fazla abartılı olduğunu söylemeye başlayacağız

'Paraguay, Avustralya'dan daha ciddi bir rakip'

'Süreklilik haline getirmemiz gerekiyor'

'Bir daha küme düşme hattında takım almam'

'Iğdır FK'nın dünya piyasasında gündeme gelmesi gururlandıran bir olay'

'Fenerbahçe'de yeni bir gelişim var'

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI

00.30 A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella basın toplantısında konuşacak

02.45 A Milli Futbol Takımı'nda 3 futbolcu basın mensuplarına açıklamalarda bulunacak

03.45 A Milli Futbol Takımı'nda Paraguay maçının hazırlıkları devam edecek

DÜNYA KUPASI

19.00 Çekya - Güney Afrika

22.00 İsviçre - Bosna Hersek

02.00 Gana - Panama

05.00 Özbekistan - Kolombiya

VOLEYBOL

-2026 FIVB Milletler Ligi

19.30 Türkiye - Fransa

TOSFED

14.00 Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ile Katar Otomobil ve Motosiklet Federasyonu arasında TOSFED İstanbul Park'ta protokol imza töreni ve basın toplantısı gerçekleşecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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