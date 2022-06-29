Hikmet Karaman'a 'beyinsiz' diyerek hakaret eden sanığa 2 yıla kadar hapis istemi - Haberler

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Hikmet Karaman'a 'beyinsiz' diyerek hakaret eden sanığa 2 yıla kadar hapis istemi

Demirören Haber Ajansı - Samed Aydın Sun - Spor
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Hikmet Karaman'a 'beyinsiz' diyerek hakaret eden sanığa 2 yıla kadar hapis istemi

Yukatel Kayserispor'da teknik direktörlük yaptığı dönemde, sosyal medya hesabından Hikmet Karaman'a 'beyinsiz' diyerek hakaret ettiği iddiasıyla Ali D., hakkında 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Yukatel Kayserispor'da teknik direktörlük yaptığı dönemde, sosyal medya hesabından Hikmet Karaman'a 'beyinsiz' diyerek hakaret ettiği iddiasıyla Ali D., hakkında 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Olay, geçen yıl 19 Ağustos'ta Kayseri'de meydana geldi. İddiaya göre, Kayserispor eski teknik direktörü Hikmet Karaman, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Ali D. isimli bir kişi ise söz konusu paylaşımın altına, 'Bunun gibi beyinsiz hocalardan artık kurtulmak gerekiyor Türkiye'de' şeklinde yorum yaptı. Şikayet üzerine şüpheli Ali D., hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma yürütülerek iddianame düzenlendi. İddianamede kapsamında, 'sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi hakimi Birol Küçük tarafından kabul edilen iddianamede ifadesine de yer verilen Ali D., "Bir futbolsever olarak, yorumumum tek nedeni, futbolumuzun düşmüş olduğu duruma vurgu yapmaktı. Ancak, 'beyinsiz' kelimesini gözden kaçırmışım. Kastım, Hikmet Karaman'ı eleştirmekti. Bu yüzden üzgün ve pişmanım. Kendisiyle bir alıp veremediğim yok" dedi. Sanık Ali D., önümüzdeki günlerde ilk kez hakim karşısına çıkacak.


Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın Sun - Spor

Hikmet Karaman Kayserispor Spor Haberler

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