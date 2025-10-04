Haberler

Heyecan dorukta! İşte Galatasaray-Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Heyecan dorukta! İşte Galatasaray-Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Mücadele, RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak ve hakem Yasin Kol yönetecek. Galatasaray, son 3 sezonun şampiyonu olarak, bu sezonu da '7'de 7' yaparak başladı. Beşiktaş ise 6 müsabakada 4 galibiyet, 2 yenilgiyle 12 puan topladı. İki takımın da muhtemel 11'leri açıklandı.

Süper Lig'in 8. haftasındaki derbide Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.

BÜYÜK HEYECAN BU AKŞAM

RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Bahtiyar Birinci üstlenecek. Mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından yayınlanacak. Galatasaray - Beşiktaş derbisinin VAR hakemi Ali Şansalan oldu.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Süper Lig'de son 3 sezon şampiyon olarak önemli başarı elde eden sarı-kırmızılı ekip, 2025-26 sezonuna da "7'de 7" yaparak iyi başladı. En yakın rakibinin 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, sezonun ilk derbisinden de galibiyet çıkartarak "8'de 8" yapmaya çalışacak. Ligde 1 maçı eksik Beşiktaş, 6 müsabakada 4 galibiyet, 2 yenilgiyle 12 puan topladı. Siyah-beyazlılar, haftaya 5. sırada girdi.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray; Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, İlkay, Barış, Osimhen.

Beşiktaş; Mert, Gökhan, Djalo, Emirhan, Jurasek, Ndidi, Orkun, Cerny, Rafa, Jota, Toure.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Resepsiyondaki fotoğraf karesine ilişkin bir açıklama da Fatih Erbakan'dan geldi

Bombayı diğer liderlerin kucağına bıraktı: Biz çıktık onlar oturdu
Trafikte köklü değişiklik! Vatandaşı isyan ettiren radarlar için yeni uygulama geliyor

Trafikte köklü değişiklik! Vatandaşın isyanı sonuç verdi
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMohamed Yusuf:

Kripto paralardan vazgeçmeye hazırdım ama sonra Limudia'yı buldum. İşlem platformu ve stratejileri olağanüstü. Önceki tüm kayıplarımı telafi etmekle kalmadım, aynı zamanda ilk yatırımımı üç katına çıkarıp 404 bin dolara çıkardım. Telegram'da (@mudiatrading) ona ulaşmanızı şiddetle tavsiye ederim. Pişman olmayacaksınız!

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyanet'te köklü değişim! Erdoğan, Ali Erbaş dönemi kadrolarını görevden aldı

Erdoğan, Ali Erbaş dönemi kadrolarını görevden aldı
Hükümlüler cezaevinde yetiştirdi, kilosu 15 bin TL'den satılıyor

Hükümlüler cezaevinde yetiştirdi, kilosu 15 bin TL'den satılıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.