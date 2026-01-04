Haberler

Antalyaspor, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü

Antalyaspor, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hesap.com Antalyaspor, teknik direktör Sami Uğurlu yönetiminde sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarına devam etti. Antrenman, ısınma hareketleri ve pas çalışması ile yapıldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hesap.com Antalyaspor, sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Sami Uğurlu yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idmanda, taktik uygulamalar gerçekleştirildi.

Kırmızı-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor
Trump'tan Maduro'nun yerine gelen Rodriguez'e tehdit: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin

Trump, açıkça tehdit etti: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Boyaya eklenen katkı maddesi zehirledi: 8 kişi hastaneye kaldırıldı

Ev boyanırken yapılan hata, hepsini zehirledi: 4'ünün durumu ağır
Fatih Tekke'den 'Kilo aldım' diyen Okan Buruk'a bomba cevap

"Kilo aldım" diyen Okan Buruk'a verdiği cevap bomba
Yürüyerek girdiği hastaneden yatalak çıktı: 4 yaşındaki Mihra yaşam mücadelesi veriyor

Hastaneye yürüyerek girdi, 9 aydır makineye bağlı yaşıyor
Venezuela'nın Türkiye Büyükelçisi Gutierrez: Türkiye'den resmi kınama bekliyoruz

ABD'nin saldırdığı Venezuela'nın Ankara'dan bir isteği var
Boyaya eklenen katkı maddesi zehirledi: 8 kişi hastaneye kaldırıldı

Ev boyanırken yapılan hata, hepsini zehirledi: 4'ünün durumu ağır
Göztepe yeni Romulo'sunu resmen duyurdu

Artık resmen Süper Lig'de! Bu çocuğun ismini kesin not edin
O kentimiz çığ altında kaldı! 8 ev zarar gördü

O kentimiz çığ altında kaldı!