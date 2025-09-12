Hesap.com Antalyaspor'dan Güray Vural, Iğdır FK'ya Transfer Oldu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hesap.com Antalyaspor, futbolcularından Güray Vural'ın Alagöz Holding Iğdır FK'ye transfer olduğunu açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Takım kaptanlarımızdan Güray Vural, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Iğdır Futbol Kulübüne transfer olmuştur. Futbolcumuza verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşamında başarılar dileriz." denildi.