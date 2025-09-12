Haberler

Hesap.com Antalyaspor'dan Güray Vural, Iğdır FK'ya Transfer Oldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hesap.com Antalyaspor, kaptanı Güray Vural'ın Alagöz Holding Iğdır FK'ye transfer olduğunu duyurdu. Kulüp, Vural'a katkılarından dolayı teşekkür etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hesap.com Antalyaspor, futbolcularından Güray Vural'ın Alagöz Holding Iğdır FK'ye transfer olduğunu açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Takım kaptanlarımızdan Güray Vural, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Iğdır Futbol Kulübüne transfer olmuştur. Futbolcumuza verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşamında başarılar dileriz." denildi.

Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor
Kural değişti! Fenerbahçe, Galatasaray ve Samsunspor'a büyük müjde

Fenerbahçe, Galatasaray ve Samsunspor'a büyük müjde
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altına rakip olan yatırım aracı: Bu yıl yüzde 45'ten fazla kazandırdı

Altına rakip olan yatırım aracı: Bu yıl yüzde 45'ten fazla kazandırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.