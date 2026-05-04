Antalyaspor-Alanyaspor berabere: Sami Uğurlu ve Pereira'dan kritik açıklamalar

SÜPER Lig'in 32'nci haftasında Hesap.com Antalyaspor sahasında ağırladığı Corendon Alanyaspor ile golsüz berabere kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Hesap.com Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu ve Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira açıklamalarda bulundu.

Kendileri için hayati bir karşılaşma olduğunu belirten Hesap.com Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, "Mücadele olarak iyi pozisyona girmekte sıkıntılar yaşadık. Alanyaspor da çok iyi mücadele etti. Savunmayı yapabiliyorsun ama rakip ceza sahasında sıkıntılar yaşadık. Son 2 hafta. Önümüzdeki 2 hafta çok zor 2 maçımız var. Diğer maçlarda da sonuçlar bizim için iyiydi. Bugün galibiyet alabilseydik belki ligi bitirecektik. Bu maçları oynamak kolay değil. Büyük bir stres ve yük. Son 2 hafta biz maçlarımızı oynayacağız. Galatasaray'ın şampiyonluk için çıkacağı maçta puan almak çok kolay değil. 3 puan alamadığımız için çok üzgünüz. Ancak aldığımız 1 puan belki bizi ligde tutacak" sözlerini sarf etti.

'SON 2 HAFTA ELİMİZDEKİ OYUNCULARLA EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞACAĞIZ'

Pes etmeyeceklerini söyleyen Uğurlu, "Kazanmak zorundayız yapacak bir şey yok. Pes edemeyiz. Ligde kalmak bizim için, şehir için, oyuncular için çok önemli. Çok kolay değil ama kazanmak zorundayız. Önce kendimiz inanıyoruz. Çok büyük bir yüreğe, çok büyük bir mücadeleye ihtiyaç var. Biz bugün aldığımız topları geriye oynayarak ileride çoğalmakta sorun yaşadık. Oynamayan 2 santrfor oyuncumuzda hiç umudum yok. Boli istediğimiz seviyede olsaydı oynatırdık. Ciddi şekilde santrafor ihtiyacımız vardı. Boli'den bunun karşılığını almadığımız için orada Van de Streek oynuyor. Antrenmanlarda, oyuna girdiğinde bize o ışığı hiç vermedi. Boli'nin tercih edilmemesi tamamen performansıyla alakalı. Bu tercihler daha önce daha iyi yapılabilirdi. Şu an bunları konuşmak yersiz. Son 2 hafta elimizdeki oyuncularla en iyisini yapmaya çalışacağız" dedi.

JOAO PEREIRA: BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR PUAN OLDU

Mücadeleyi değerlendiren Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, "Bizim için önemli bir puan oldu. Sahada yaşananlardan sonra... Bu gol nasıl iptal edildi ben anlamadım. Bu hakem Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş stadyumlarında da böyle bir golü iptal edebilir miydi bilmiyorum. Bundan sonra buna dikkat ederek maçları izleyeceğim. Söylediklerim VAR'daki hakemlerle ilgili. Sandalyede oturup televizyondan izler gibi maçı izliyorlar, futbol bir temas oyunudur bunu bilmiyorlar mı gerçekten anlamıyorum" ifadelerini kullandı.

'GOLÜN KESİNLİKLE İPTAL EDİLMEMESİ GEREKİYORDU'

Oyuncularını tebrik eden Pereira, "Daha çok şut çeken, oynayan taraf bizdik. Antalyaspor tek bir pozisyona dahi giremedi. Oyuncularımız çok kolay kart gördü. Olanlara rağmen maça devam edip, derbi duygusunu iyi yönettiler. 1 yılı aşkın süredir beni tanıyorsunuz. Hakemlerle ilgili konuşmayı sevmiyorum çünkü zor bir iş yapıyorlar. Çocuklarımın hakem olmasına izin vermezdim çünkü onlar her zaman suçlu oluyorlar. Golün kesinlikle iptal edilmemesi gerekiyordu. Oyuncumuz zaten yükselmişti. Bir takımın bütün sezonuna, kulüpte çalışan 100'den fazla insanın, ailelerin, şehrin hayatına ve geleceğine etki edebilecek kararlar bunlar. Kararlar alırken daha dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

Daha iyi oynadıklarını dile getiren Pereira, "27 oyuncudan oluşan bir kadromuz var, sahada 11 kişi olacağız. Başka oyuncular için de bir şans olacak. Eksik oyuncularım olduğu için asla ağlayan biri değilim. Bahane üretmeye değil, çözüm bulmaya odaklıyım. Bahis cezalarından, sakatlıklardan veya kartlardan dolayı eksiklerimiz oluyor ama çözüm buluyoruz. Hayatta şikayet edilecek çok daha kötü şeyler var. Bazı insanlar sabah 6'da uyanıp evlerine yemek götürebilmek için sevmedikleri işlere gitmek zorundalar. Ben sevdiğim işi yapıyorum, bu yüzden şikayet etmeyeceğim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı