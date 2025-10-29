Hesap.com Antalyaspor, Bursaspor'u 3-0 ile Geçti

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Nesine 2. Lig ekibi Bursaspor'u 3-0 yenerek tur atlayan Hesap.com Antalyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, galibiyetten mutlu olduklarını söyledi.

Bulut, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kolay karşılaşma olmadığını belirtti.

Bursaspor'un kendi liginde şampiyonluğa oynadığını anlatan Bulut, "Bursaspor iyi bir ekip, iyi, genç futbolcuları var. Zaman zaman işimizi zorlaştırdılar. Bizim için önemli olan galibiyetti. Yakaladığımız pozisyonları iyi değerlendirdik. Galip geldik, mutluyuz. Oturtmaya çalıştığımız bir sistem var. Tam istediğimiz oyunu sahaya yansıtmak için zamana ihtiyacımız var. Bugün iyi bir adım oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Bursaspor cephesi

Bursaspor Teknik Direktörü Tahsin Tam, genç oyuncuları desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

Antalyaspor'u tebrik eden Tam, "Öncelikli hedefimiz üst lige çıkmak. Genç oyuncularımızı geliştirerek yolumuza devam edeceğiz. Bursaspor'a değer katacak yeni yıldızları yetiştirmeye devam edeceğiz." dedi.

Tam, Bursaspor taraftarına Antalya'daki desteği için teşekkür etti.