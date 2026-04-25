Hesap.com Antalyaspor: 2-0

STAT: ISONEM Park Gürsel Aksel

HAKEMLER: Oğuzhan Çakır, Erkan Akbulut, Selahattin Altay,

GÖZTEPE: Lis - Taha Altıkardeş, Godoi, Bokele, Arda Okan Kurtulan, Mohemmed (Dk. 88 Ogün), Krastev (Dk. 68 Uğur Kaan), Cherni, Antunes (Dk. 82 Jeferson), Juan, Janderson (Dk. 82 Ege)

HESAP.COM ANTALYASPOR: Julian - Erdoğan Yeşilyurt, Bahadır Öztürk, Giannetti (Dk. 46 Dzhikiya), Paal (Dk. 81 Bünyamin), Ceesay (Dk. 72 Boli), Storm (Dk. 62 Abdulkadir), Safuri, Saric (Dk. 46 Soner), Doğukan Sinik, Van de Streek,

GOLLER: Dk. 1 Juan, Dk. 22 Arda Okan Kurtulan (Göztepe)

SARI KARTLAR: Mohammed, Lis (Göztepe),

Trendyol Süper Lig'de Avrupa kupalarını hedefleyen Göztepe, evinde Hesap.com Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Göz-Göz maça çok hızlı başladı ve 16'ncı saniyede Juan'ın golüyle öne geçti: 1-0. Göztepe'de Arda Okan 22'nci dakikada bir kez daha fileleri sarstı, durum 2-0 oldu. İlk devreyi iki farklı üstünlükle bitiren Göztepe ikinci yarıda da avantajını korudu. Bu sonuçla Göztepe 51 puana yükselip 6'ncı sırada yer aldı. Antalyaspor ise 28 puanda kalıp küme düşme tehlikesi yaşamaya başladı.

1'inci dakikada Göztepe öne geçti. Antunes'in sağ kanattan getirip ceza sahası içerisine çevirdiği topla buluşan Juan'ın şutu, kaleci Julian'dan döndü. Juan, kaleciden dönen meşin yuvarlağı bu kez filelerle buluşturdu: 1-0.

22'nci dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Arda Okan Kurtulan'ın sağ kanattan yaptığı ortada Antunes'in röveşata vuruşunda top altıpas içerisinde yükseklik kazandı. Defans oyuncularından seken topu önünde bulan Arda Okan Kurtulan, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.

36'ncı dakikadaki Antalyaspor gole yaklaştı. Sağ kanatta Doğukan Sinik, topu ceza sahası önündeki Storm'a aktardı. Defansın araya girmesinin ardından meşin yuvarlağı önünde bulan Van de Streek'in yerden şutunda kaleci Lis, topu kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Göztepe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

47'nci dakikada Göztepe gole yaklaştı. Sağ kanattan getirdiği topla ceza sahası içerisine giren Arda Okan Kurtulan'ın şutu defansa çarpıp kornere çıktı.

55'inci dakikada Antalyaspor gole yaklaştı. Safuri'nin ceza sahası önünde buluşup defans oyuncularına çalımladıktan sonra uzak köşeye gönderdiği meşin yuvarlak, direğin yanından auta çıktı.

67'nci dakikada Göztepe atağında, Antunes'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta defanstan seken topu önünde bulan Juan'ın şutun meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

77'nci dakikada Antalyaspor gole yaklaştı. Doğukan Sinik'in ceza sahası solundan ortasında altı pas üzerinde topla buluşan Abdülkadir Ömür'ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak, direğin yanından dışarı çıktı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Göztepe sahasında Hesap.com Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı