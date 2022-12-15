Canlı yayında masalara neden vurdu? Hamit Altıntop aylar sonra ilk kez konuştu

TFF Yönetim Kurulu Üyesi ve Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, Faroe Adaları yenilgisi sonrası canlı yayında masalara vurarak eleştirilere sert çıkmıştı. Bir panelde Yılmaz Vural'ın o geceyi hatırlatması üzerine Altıntop, göründüğü gibi bir niyetinin olmadığını, asla birilerine gönderme kastı bulunmadığını ifade etti.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, teknik direktörler Mustafa Denizli, Yılmaz Vural, eski hakem Cüneyt Çakır ve Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür, Türkiye Yüzyılında Gençlik ve Spor Zirvesi'nde bir araya geldi. Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyonda futbolun önde gelen isimleri merak edilen soruları yanıtladı.

ELİNİ MASAYA VURDUĞU RÖPORTAJI ANLATTI

Hamit Altıntop, Yılmaz Vural'ın, bir röportaj esnasında A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'a destek vererek, elini masaya vurduğunu hatırlatması üzerine, göründüğü gibi bir niyetinin olmadığını, asla birilerine haber gönderme kastı bulunmadığını ifade etti.

"BU POZİSYONDA OLMAYABİLİRİM"

Masalara vurma olayıyla ilgili, "Yarın bu pozisyonda olmayabilirim. Kriterler gereği hocaya saygı duyulması gerektiğini, bu yaklaşımın böyle olmadığını, Türk futboluyla yatıp kalkan bir insan olarak yönetim olarak bir yerde, oradaki insana sahip çıkılması gerektiğine inanıyorum" diyen Altıntop, yeri geldiğinde fatura kesilebileceğini, bunların da görevlerini olduğunu, ancak orada algı yaratmaya karşı olduğunu belirtmeye çalıştığını söyledi.

"MEDYA OYUNU"

Ayrıca o röportajda medya oyunundan bahsettiğini hatırlatan Altıntop, "Medya oyunu da maalesef işimizi kolaylaştırmıyor. Bazen kontrolü kaybedebiliyoruz. Altay-Göztepe maçındaki gibi adrenalin yükselebiliyor ve maalesef kötü görüntüler ortaya çıkabiliyor" değerlendirmesinde bulundu.