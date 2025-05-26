Herkesin aklındaki soru yanıt buldu! İşte Yenikapı'ya giden Galatasaraylı taraftar sayısı

Herkesin aklındaki soru yanıt buldu! İşte Yenikapı'ya giden Galatasaraylı taraftar sayısı
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Herkesin aklındaki soru yanıt buldu! İşte Yenikapı'ya giden Galatasaraylı taraftar sayısı
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Galatasaray, Süper Lig'deki 25. şampiyonluğunu ve 5. yıldızını Yenikapı'da görkemli bir organizasyonla kutladı. Yağmura rağmen Galatasaraylı taraftarlar, Yenikapı'yı hıncahınç doldurdu. Şampiyonluk kutlamaları gece geç saatlere kadar devam ederken, taraftarlar adeta meydana akın etti. Yenikapı'ya gelen Galatasaraylı taraftar sayısı 700 bini aştı.

Süper Lig devi Galatasaray 25. şampiyonluk ve 5. yıldızı Yenikapı'da görkemli bir organizasyonla kutladı. Peki Yenikapı'daki şampiyonluk kutlamalarına kaç taraftar geldi? İşte herkesin merak ettiği o sorunun yanıtı.

SAATLER SÜREN KUTLAMALARA 700 BİN KİŞİ KATILDI

Galatasaray'ın Yenikapı'daki şampiyonluk kutlamaları gece geç saatlere kadar devam ederken, taraftarlar adeta meydana akın etti. Peki Yenikapı'ya gelen Galatasaraylı taraftar sayısı kaç oldu?

Sabah'ın haberine göre Yenikapı'ya gelen Galatasaraylı taraftar sayısı 700 bini aştı. Taraftar sayısının, Galatasaray takımının alana gelişiyle tavan yaptığı vurgulandı.

Birçok kaynak da Yenikapı'ya 600 binin üzerinde taraftar geldiğini belirtti. Galatasaraylılar merakla Yenikapı'ya gelen taraftar sayısının resmen açıklanmasını bekliyor.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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