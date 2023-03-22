Gerçek ortaya çıktı! Dries Mertens, Gençlerbirliği'nin kapısından dönmüş
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Galatasaray'ın yıldızı Dries Mertens'in 2011 yılında Gençlerbirliği'nin kapısından döndüğü ortaya çıktı. Teknik direktör Fuat Çapa, Ankara temsilcisinde çalıştığı dönemde gözlemci ekibinin olumsuz rapor vermesi sonrası transferin gerçekleşmediğini belirtti.
2011-2013 yılları arasında Gençlerbirliği'ni çalıştıran Fuat Çapa, Galatasaray'ın renklerine bağladığı Dries Mertens, hakkında konuştu.
"GALATASARAY'IN YENİ YILDIZI OLACAĞINI SÖYLEMİŞTİM"
Radyo Spor'da Salim Manav'a konuşan Çapa, " Galatasaray'ın Mertens'i transfer ettiği dönemde de konuşmuştuk. O dönemde Mertens'in Galatasaray'ın yeni yıldızı olacağını söylemiştim. Nitekim de öyle oldu; Mertens'in oynamadığı maçlarda Galatasaray hücum bölgesinde sorunlar yaşadı.
"KAÇAN BALIK BÜYÜK OLDU"
2011 yılında Gençlerbirliği'nde çalışırken Mertens'i transfer edecektik o dönem scout ekibi oyuncu hakkında olumsuz rapor verdi ve oyuncunun transferi gerçekleşmedi. Sonrasında Merter PSV'de oynadı ve ardından da Napoli'ye transfer yaptı. Kaçan balık büyük oldu diyebilirim... " ifadelerini kullandı.