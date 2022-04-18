Herkesi geride bıraktı! Avrupa'nın en iyisi Arda Güler
- Güncelleme:
Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki futbolcusu Arda Güler, şu ana dek dakika başına verdiği gol ve asist katkısıyla Avrupa'nın önemli yıldızlarını geride bıraktı.
Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki oyuncusu Arda Güler kısa zamanda taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı. Bu sezon vitrine çıkan genç yetenek Lig'de 10 maçta 225 dakika forma giyerken 3 gol 2 asistle göz kamaştırdı.
SKOR MAKİNESİ
Arda böylece Süper Lig'deki ilk sezonunda 45 dakikada bir sonuca etki etmenin sevincini yaşadı. TRT Spor'un haberine göre; genç orta saha oyuncusu, bu performansıyla Avrupa'nın 5 büyük liginde, sahada kaldığı süreye oranla skora en çok katkı yapan oyuncu oldu.
MOTING TAKİP EDİYOR
Arda'yı bu kategoride Bayern Münih'in 33 yaşındaki santrforu Maxim Choupo-Moting 4 gol 1 asistle takip etti. 15 maçta 257 dakika şans bulan tecrübeli futbolcu 51 dakikada bir tabelayı değiştirdi. Udinese'nin 20 yaşındaki oyuncusu Lazar Samardzic de şans bulduğu 211 dakikaya 2 gol 2 asist sığdırdı. Alman futbolcu 53 dakikada bir skora yaptığı katkıyla bu alanda üçüncü sırada yer aldı.