Herkes var, bir tek o yok! Dünya yıldızının, PSG'den ayrıldığına kanıt gibi reklam filmi
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Sezon sonunda Real Madrid'e transfer olması beklenen Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, Fransız ekibinin ünlü bir giyim markasıyla yaptığı sponsorluğun reklam filminde yer almadı. Messi, Neymar, Verratti, Kimpembe ve Hakimi gibi yıldız futbolcuların bulunduğu reklam filminde Mbappe'nin olmaması, Fransız golcünün artık Real Madrid'e imza attığının en büyük kanıtı olarak gösterildi.
Paris Saint-Germain'in forma sponsorluğu için anlaştığı ünlü giyim markasının reklam filmi yayınlandı. PSG'nin yıldızlarının yer aldığı tanıtımda, Kylian Mbappe'nin bulunmaması tartışmaları beraberinde getirdi.
"MBAPPE NEREDE"
PSG, 3 yılda yaklaşık 50 milyon euro gelir elde edeceği forma sponsrluğuna imzayı attı. Ünlü bir giyim markasıyla imzalanan sponsorluğun ardından gösterime giren tanıtım filminde Mbappenin olmaması PSG taraftarlarını ayağa kaldırdı. Kulübün yaptığı tanıtım videosu paylaşımına "Mbappe nerede?" yazan Fransız taraftarlar, yıldız golcünün artık Real Madrid'e imza attığının kesinleştiğini belirtti.