Herkes Süper Lig derken Emre Belözoğlu İtalya yolcusu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor ile yollarını ayıran Emre Belözoğlu'nun yeni takımının neresi olacağı merak ediliyordu. Genç teknik adamla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

EYÜPSPOR OLMADI

Selçuk Şahin ile yollarını ayıran Eyüpspor, Emre Belözoğlu ile görüşme gerçekleştirmiş ancak yapılan görüşmelerin sonucunda anlaşma sağlanamadı.

İTALYA'DAN BİR TAKIMA GÖRÜŞÜYOR

İtalya'dan Emre Belözoğlu ile ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre; 45 yaşındaki teknik adam, İtalya'dan ismi açıklanmayan bir takımla görüşmelere başladı. Anlaşma sağlanması durumunda futbolculuk kariyerinde İtalya'da forma giyen Emre Belözoğlu'nun bu kez hoca olarak ülkeye geri döneceği dile getirildi.

ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR

Teknik direktörlük kariyerinde şu ana kadar Fenerbahçe, RAMS Başakşehir, Ankaragücü ve Antalyaspor'u çalıştıran genç teknik adam, görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde kariyerinde ilk kez Türkiye dışında teknik direktörlük görevi yapacak.