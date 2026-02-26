Haberler

Herkes Osimhen'i konuşuyor! Olay hareketin nedeni ortaya çıktı

Güncelleme:
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turunda Juventus'u eleyen yıldızı Victor Osimhen, attığı gol sonrası kutlama yapmamasıyla dikkat çekti. Osimhen, maç sonrası yaptığı açıklamada gol sonrası sevinmemesinin nedenini, eski teknik direktörü Spalletti'ye duyduğu saygı ve takımın 10 kişi kalan rakibe karşı iyi oynamaması olarak gösterdi. Bu durum hem saygı göstergesi hem de özeleştiri olarak kabul edildi.

  • Victor Osimhen, Galatasaray'ın Juventus'u elemesinde attığı golden sonra sevinmedi.
  • Osimhen, gol atmamasının nedenlerini eski teknik direktörü Spalletti'ye saygı ve takımın 10 kişi kalan rakibe karşı iyi oynamaması olarak açıkladı.
  • Osimhen, Galatasaray'ın bir üst tura yükselmesinden mutlu olduğunu belirtti.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turunda Juventus'u elemesinde başrolü oynayan Victor Osimhen, attığı gole rağmen sevinmemesiyle gündem oldu.

GOL ATTI, DONUK KALDI

İlk maçta skor katkısı yapmasa da presleriyle fark yaratan Nijeryalı yıldız, rövanşta attığı golle takımına rahat nefes aldırdı. Ancak uzatma dakikalarında fileleri havalandırdıktan sonra kutlama yapmaması ve donuk ifadesi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

MAÇ SONRASI AÇIKLADI

Osimhen, karşılaşma sonrası sessizliğini bozdu. Yıldız oyuncu, "Golden sonra sevinmedim. Gerek yoktu. Birincisi, kariyerimde önemli bir rol oynayan Spalletti'ye saygı duyuyorum. İkincisi ise 10 kişi kalan rakibimize karşı iyi oynamadık. Ben duygularımı gizleyen bir oyuncu değilim. Juventus taraftarları takımlarını alkışladı çünkü daha iyi oynadılar. Ancak bir üst tura yükseldiğimiz için elbette mutluyum." ifadelerini kullandı. Osimhen'in bu sözleri ve tavrı, hem saygı mesajı hem de özeleştiri olarak yorumlandı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıhüseyin akgül:

ŞUNUN HIRSINA SAHİP 3-4 TANE DAHA OYUNCUMUZ OLSAYDI DÜŞÜNEMİYORUM

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımurat özbaş:

Herkesin osimheni konuştuğu felan yok. Ortalığı karıştırmayın. Adam görevini yaptı.Doğru diyor rakip 10 kişi,takım yorgun,zor oldu.Hoca tanıdığı. Timsah yürüyüşümü yapacaktı golden sonra

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSeckin Seyhan:

kral adam helalin var

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Ben bir an eyvah ofsayt olduğunu anladı sevinmiyor sandım. İşte karekter bu. Tek başına 10 kişinin yükünü taşıdı. Tebrikler OSİ.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

