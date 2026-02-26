Herkes Osimhen'i konuşuyor! Olay hareketin nedeni ortaya çıktı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turunda Juventus'u elemesinde başrolü oynayan Victor Osimhen, attığı gole rağmen sevinmemesiyle gündem oldu.

GOL ATTI, DONUK KALDI

İlk maçta skor katkısı yapmasa da presleriyle fark yaratan Nijeryalı yıldız, rövanşta attığı golle takımına rahat nefes aldırdı. Ancak uzatma dakikalarında fileleri havalandırdıktan sonra kutlama yapmaması ve donuk ifadesi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

MAÇ SONRASI AÇIKLADI

Osimhen, karşılaşma sonrası sessizliğini bozdu. Yıldız oyuncu, "Golden sonra sevinmedim. Gerek yoktu. Birincisi, kariyerimde önemli bir rol oynayan Spalletti'ye saygı duyuyorum. İkincisi ise 10 kişi kalan rakibimize karşı iyi oynamadık. Ben duygularımı gizleyen bir oyuncu değilim. Juventus taraftarları takımlarını alkışladı çünkü daha iyi oynadılar. Ancak bir üst tura yükseldiğimiz için elbette mutluyum." ifadelerini kullandı. Osimhen'in bu sözleri ve tavrı, hem saygı mesajı hem de özeleştiri olarak yorumlandı.