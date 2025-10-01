Herkes onu konuşuyor! Hacıosmanoğlu'nun Liverpool sözleri yeniden gündemde

Haberler

Galatasaray, Liverpool'u 1-0 mağlup ederek sahasındaki yenilmezlik serisini 28 maça çıkardı. Bu galibiyetin ardından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun kura çekimi sonrası söylediği "Liverpool eski Liverpool değil" sözleri yeniden gündem oldu. Sosyal medyada birçok kullanıcı Hacıosmanoğlu'nu öngörüsünden dolayı tebrik etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında sahasında İngiliz devi Liverpool'u tek golle deviren Galatasaray, resmi maçlarda sahasındaki yenilmezlik serisini 28 yaptı. RAMS Park'taki son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre takımı Young Boys'a kaybeden Sarı-Kırmızılılar, daha sonra iç sahada yaptığı 28 maçta mağlup olmadı.

HACIOSMANOĞLU'NUN SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Galatasaray'ın tarihi galibiyetinin ardından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun kura çekimi sonrası yaptığı yorumlar yeniden gündeme geldi. Hacıosmanoğlu, 28 Ağustos'ta TRT Spor'a yaptığı açıklamada, "İyi bir kura çekti Galatasaray. Gruptan çıkacağına inanıyorum. 1. torbada deve dişi gibi takımlar vardı, hiçbiri gelmedi. Liverpool var ama Liverpool eski Liverpool değil" ifadelerini kullanmıştı.

SOSYAL MEDYADA YANKI BULDU

Galibiyet sonrası sosyal medyada çok sayıda kullanıcı Hacıosmanoğlu'nun sözlerini hatırlatarak yorumlarda bulundu. Taraftarlar, "Öngörüsüyle tarih yazan İbrahim Hacıosmanoğlu'nu tebrik ederim" ve "Gecenin diğer kazananı TFF Başkanı Hacıosmanoğlu" ifadeleriyle destek verdi.

