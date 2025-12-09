Haberler

Herkes merak ediyordu! Rodrigo Becao'nun neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı

Güncelleme:
Fenerbahçe'de Rodrigo Becao'nun kadro dışı bırakılmasının nedenleri ortaya çıktı. Brezilyalı stoperin performansının yetersiz bulunması ve teknik direktör Tedesco'ya "Beni neden oynatmıyorsun?" diyerek çıkışması kadro dışı kalmasına sebep oldu. Fenerbahçe yönetimi, devre arasında teklif gelmesi halinde Becao'nun satışına sıcak bakacak.

Sezon başında sakatlığını atlatarak sahalara dönen Rodrigo Becao, beklenen seviyeye ulaşamaması ve idman performansındaki düşüklük nedeniyle teknik heyetin radarına girmişti. Son gelişmelere göre kadro dışı kararının arka planında sadece yetersiz performans değil, teknik direktör Domenico Tedesco ile yaşanan gerginlik de bulunuyor. Becao'nun Tedesco'ya "Beni neden oynatmıyorsun?" diyerek hesap sorduğu ve bu davranışın bardağı taşıran son nokta olduğu belirtiliyor.

DEVRE ARASINDA AYRILIK PLANI MASADA

Fenerbahçe yönetimi, Brezilyalı savunmacıyla sezon devam ederken yolları ayırma kararı aldı. Devre arasında teklif gelmesi halinde oyuncunun satışına sıcak bakılacak. Resmi bir talep çıkmaması halinde ise sözleşme feshinin gündeme gelebileceği kaydediliyor.

PARMA'DAN İLGİ VAR

İtalya'dan gelen haberlere göre Serie A ekiplerinden Parma, Becao ile ilgilenen ilk kulüp oldu. İtalyan temsilcisinin Fenerbahçe ile temas kurarak oyuncunun şartlarını öğrenmek için nabız yokladığı ileri sürüldü. Becao'nun Udinese dönemindeki performansı, Parma'nın dikkatini çeken başlıca unsur olarak gösteriliyor.

8.31 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENMİŞTİ

Fenerbahçe, Rodrigo Becao'yu 2023-24 sezonu başında Udinese'den 8.31 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etmişti. Beklentilerin yüksek olduğu tecrübeli stoper, yaşadığı sakatlık ve form sorunları nedeniyle istenen katkıyı sağlayamadı.

Barış Polat
Haberler.com / Spor
