Puan cetveli ortaya çıktı! Herkes Fenerbahçe'nin grubundaki Galatasaray detayını konuşuyor
Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki rakipleri çok konuşuldu. Galatasaray taraftarları, ezeli rakiplerinin eşleştiği takımlardan olan Nordsjaelland'ı küçümserken "Bu takımı tanımıyoruz" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Fenerbahçeliler, Nordsjaelland'ın Danimarka Ligi'nde Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Kopenhag'ın önünde lider olduğu tabloyu yayınladı.
Uefa Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe, H Grubu'nda Ludogorets, Spartak Trnava ve Nordsjaelland ile eşleşti. Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren Galatasaray'ın taraftarları ise ezeli rakiplerinin eşleştiği takımları küçümsedi. Kısa sürede gündem olan tartışmada Fenerbahçeliler, Danimarka Ligi'nden bir detay yakaladı.
DANİMARKA LİGİ'NDE LİDER NORDSJAELLAND
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi grubunda rakibi olan Kopenhag, Danimarka Ligi'nde Fenerbahçe'nin eşleştiği Nordsjaelland'ın gerisinde 2. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertli taraftarlar, puan cetvelini paylaşarak "Bu takımı tanımıyoruz" diyen Galatasaraylılara cevap verdi.