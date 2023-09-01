Puan cetveli ortaya çıktı! Herkes Fenerbahçe'nin grubundaki Galatasaray detayını konuşuyor

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki rakipleri çok konuşuldu. Galatasaray taraftarları, ezeli rakiplerinin eşleştiği takımlardan olan Nordsjaelland'ı küçümserken "Bu takımı tanımıyoruz" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Fenerbahçeliler, Nordsjaelland'ın Danimarka Ligi'nde Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Kopenhag'ın önünde lider olduğu tabloyu yayınladı.