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Herkes Fenerbahçe maçındaki bu penaltı pozisyonlarını konuşuyor

Herkes Fenerbahçe maçındaki bu penaltı pozisyonlarını konuşuyor
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Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'yi sahasında 3-1 yendiği maçta iki pozisyon tartışma yarattı. konuk takımın 5. dakikada penaltı beklediği pozisyon ve sarı-lacivertlilerin ikinci golünü atan Becao'nun yer aldığı pozisyon maçın bile önüne geçti.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'yi sahasında 3-1 yendiği maça konuk takımın penaltı beklediği iki pozisyon tartışma yarattı ve karşılaşmaya damga vurdu.

5. DAKİKA'DA PENALTI İTİRAZI

Maçın 5. dakikasında Christopher Lungoyi'nin ortaladığı topa Fenerbahçeli Osayi-Samuel müdahale etti. Gaziantepli futbolcular, Osayi-Samuel'in topa elle müdahale ettiğini belirtip penaltı bekledi. Karşılaşmanın hakemi Alper Akarsu'ya VAR'dan uyarı gelmedi ve müsabaka kaldığı yerden devam etti.

İşte Gaziantep FK'nın penaltı beklediği pozisyon;

Herkes Fenerbahçe maçındaki bu penaltı pozisyonlarını konuşuyorGÖRÜNTÜ: BEINSPORTS

BECAO'NUN POZİSYONU DA ÇOK KONUŞULDU

Öte yandan sarı-lacivertlilerin ikinci golünü atan Rodrigo Becao'nun Arda Kızıldağ'a Fenerbahçe ceza sahası içinde çelme taktığı öne sürüldü ve penaltı verilmemesi de ilk pozisyonda olduğu gibi çok konuşuldu.

İşte o pozisyon;

Herkes Fenerbahçe maçındaki bu penaltı pozisyonlarını konuşuyorGÖRÜNTÜ: BEINSPORTS

GAZİANTEP FK BAŞKANI İSYAN ETTİ: CANIMIZ YANIYOR

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, 3-1 kaybettikleri Fenerbahçe karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Maçın hakemine tepki gösteren Yılmaz, "Hakem hakkında konuşmamıza gerek yok. Hakemi zaten seyrettik. Fenerbahçe gibi bir kulübün hakeme ihtiyacı yoktur. Konuşmadan da yapamıyorum. Canımız yanıyor. Maç Fenerbahçe'nin hakeme itirazı olmadan bitti" ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıMGk:

Fenerbahçe kirli bir takım yıllardır Yavuz hırsız modunda

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Haber YorumlarıSelçuk yavuz:

yahu ne ağladınız, tertemiz maç, goller temiz, saçmalamayın

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Haber YorumlarıMelike Taştan:

Bu tür pozisyonları konuşmanın bir anlamı yok. Geçen gün kostic e verilen haksız penaltı ve daha önceki maçlarda olan nice haksız pozisyonları konuştuk da noldu? febe tüm Türkiye nin gözü önünde haksız penaltılarla veya haksız kararlarla ittirilmiyor mu zaten? Kim çıkıp bunu engelleyebiliyor ki? Adaletsizlik bu memleketin şah damarına işlemiş ve kimse çıkıp bu adaletsizliği engellemiyor. Bırakın haksız bir şekilde şampiyon yapsınlar fenev i. Ne de olsa ilk defa yapmıyorlar bunu Trabzonspor un kupasını çaldılar, 2010-2011 sezonunun şampiyonu Trabzonspor dur !!!

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Haber YorumlarıMelike Taştan:

Galatasaray maçında da aynı şeyler olmadı mı haksız penaltı ile Galatasaray ı skor 3-0 iken haksız penaltı vererek Galatasaray ı savunma yapmaya zorlayıp tarihi farkı engellemediler mi? Bir de utanmadan çıkıp yapı diyorlar utanmadan favori biziz diyorlar. Biraz bile yüzleri kizarmiyor niçin mi çünkü geçen sezon GS ı yenince gerçek şampiyon biziz diyorlardı, hani derbiyi kaybeden şampiyonluğu kaybetmiyor muydu? eeeee bu sezon kendi evinizde Galatasaray a kaybettiniz şampiyonluk kaybedilmiş olmuyor mu sizin hesabınıza göre? Niye çıkıp favori biziz diyorsunuz utanmazlar... Gerçekten bu kadar ikiyüzlülüke pes yani başka da bişey demiyoruz....

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Haber YorumlarıSer_hat:

Yapı yapı dediler artık yapı fener lehine çalışmaya başladı.antepin 3 net penaltısı verilmedi.Yazıklar olsun federasyon,yazıklar olsun Mhk.ondan sonra Türk futbolu niye gelişmiyor...

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Haber YorumlarıJokerAllame:

Penaltı falan yok oyna devam

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Haber YorumlarıHüseyin Vural:

Fenerbahçe ne zaman puan farkını indirse hemen türlü türlü olmayan pozisyonları bile olmuş gibi gösteriyorlar Gs diye geberecekler

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Haber YorumlarıCelal TOPUZ:

sadece algıcısınız hatır şikesi yapan gs hakemlerle korunan gs samsun başkanı çıkar ben galatasaralıyım der Kayseri aynı arda turanlı eyüpspor bunlar hep beyle bu gs kadar pislik bir takım yok

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Haber YorumlarıUğur:

Fetöbahçe yine kollanıyor herkes sus pus her zamanki gibi

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Haber YorumlarıSer_hat:

Federasyon ve mhk sizden de bi cacık olmaz

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