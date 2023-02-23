Süper Lig'de ertelenen maçların hakemleri belli oldu

Süper Lig'de çeşitli nedenlerden dolayı ertelenen ve bu hafta oynanacak olan 4 maçın hakemleri belli oldu. Fenerbahçe ile Konyaspor arasındaki mücadelede Halil Umut Meler düdük çalacak. Beşiktaş-Antalyaspor karşılaşmasını ise Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Taksim'de meydana gelen bombalı saldırı nedeniyle ertelenen Beşiktaş-Antalyaspor ve deprem felaketinden dolayı ertelenen Giresunspor-Kayserispor, Fenerbahçe-Konyaspor, Ümraniyespor-Adana Demirspor müsabakalarının hakemleri belli oldu. İşte Süper Lig'de bu hafta oynanacak olan 4 karşılaşmada düdük çalacak olan hakemler.

FENERBAHÇE-KONYA MAÇI MELER'İN

Deprem felaketi nedeniyle ertelenen ve 25 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak Fenerbahçe-Arabam.com Konyaspor maçını Halil Umut Meler yönetecek. Taksim'de ki patlama nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen Beşiktaş-Antalyaspor mücadelesinde ise Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.

İşte Süper Lig'de erteleme maçlarının hakemleri: