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Herkes bu videoyu konuşuyor: Fenerbahçe'den Galatasaray'a ortalığı karıştıracak Skriniar göndermesi

Herkes bu videoyu konuşuyor: Fenerbahçe'den Galatasaray'a ortalığı karıştıracak Skriniar göndermesi
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Fenerbahçe, PSG'den Milan Skriniar'ı kiraladı. Sarı-lacivertliler, Galatasaray ile de adı anılan Skriniar'ın transferinin tanıtım videosunda ezeli rakibine çarpıcı bir gönderme yaptı. Tecrübeli stoperin söz konusu videoda "Florya'nın Suyu"nu içmeyi reddettiği görüldü. Resmi hesaplardan paylaşılan bu video kısa sürede viral oldu.

Fenerbahçe, Galatasaray'ın da gündemine gelen Paris Saint Germain'den Milan Skriniar'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-lacivertliler, Skriniar transferinin tanıtım videosunda ezeli rakibine çok konuşulacak bir göndermede bulundu.

"FLORYA'NIN SUYU"NU İÇMEYİ REDDEDİYOR

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan paylaşımda, Skriniar'ın Galatasaray'ın elinden alındığına vurgu yapılırken, yapay zeka ile oluşturulan görüntüde Milan Skriniar'ın Galatasaray'ın yeni projesi olan "Florya'nın Suyu"nu içmeyi reddettiği görüldü.

VİRAL OLDU

Fenerbahçe'nin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan Skriniar videosu, sosyal medyada kısa süre en çok konuşulanlar arasına girdi. Sarı-lacivertli taraftarlar, paylaşın bu videoyu etkileşim yağmurunu tuttu.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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