Herkes bu videoyu konuşuyor: Fenerbahçe'den Galatasaray'a ortalığı karıştıracak Skriniar göndermesi

Fenerbahçe, Galatasaray'ın da gündemine gelen Paris Saint Germain'den Milan Skriniar'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-lacivertliler, Skriniar transferinin tanıtım videosunda ezeli rakibine çok konuşulacak bir göndermede bulundu.

"FLORYA'NIN SUYU"NU İÇMEYİ REDDEDİYOR

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan paylaşımda, Skriniar'ın Galatasaray'ın elinden alındığına vurgu yapılırken, yapay zeka ile oluşturulan görüntüde Milan Skriniar'ın Galatasaray'ın yeni projesi olan "Florya'nın Suyu"nu içmeyi reddettiği görüldü.

VİRAL OLDU

Fenerbahçe'nin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan Skriniar videosu, sosyal medyada kısa süre en çok konuşulanlar arasına girdi. Sarı-lacivertli taraftarlar, paylaşın bu videoyu etkileşim yağmurunu tuttu.