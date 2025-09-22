Haberler

Herkes bu videoyu konuşuyor! Aziz Yıldırım'ın yıllar önce söyledikleri gerçek oldu

Herkes bu videoyu konuşuyor! Aziz Yıldırım'ın yıllar önce söyledikleri gerçek oldu
Güncelleme:
Fenerbahçe'nin 7 yıllık başkanı Ali Koç, dün görevini Sadettin Saran'a devretti. Aziz Yıldırım'ın 2018'de Ali Koç'un başkan seçilmesi sırasında söylediği, "Yarın buradan üzülerek gidersiniz" sözleri yeniden gündem oldu. Saran, Fenerbahçe'nin 38. başkanı oldu ve 12 bin 325 oy alarak Ali Koç'u geride bıraktı. Koç'un yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'de hiç şampiyon olamadı.

Fenerbahçe'de 7 yıllık Ali Koç dönemi sona erdi. Sarı-lacivertli camiada yapılan seçimde Sadettin Saran, 12 bin 325 oy alarak kulübün 38. başkanı seçildi. Mevcut başkan Ali Koç ise 12 bin 68 oyda kaldı.

AZİZ YILDIRIM'IN SÖZLERİ GÜNDEME GELDİ

2018 yılında görevi bırakırken kongrede yuhalanan Aziz Yıldırım'ın kürsüde söylediği sözler, Saran'ın başkanlığa seçilmesinin ardından sosyal medyada yeniden gündem oldu. Taraftarlar, o görüntüleri seçim sonrası paylaşımlarıyla tekrar hatırlattı.

Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım, 2018'de Ali Koç'a mağlup olurken kürsüde "Ali Koç başkan Fenerbahçe şampiyon" tezahüratlarına karşılık "Bakın ayıp oluyor ben bu kulüp için hapis yattım ayıp oluyor, yarın buradan üzülerek gidersiniz" demişti.

Aradan geçen 7 yılda Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'de hiç şampiyon olamadı. Ali Koç, dün akşam Sadettin Saran'a verilen tepki oylarıyla başkanlık görevini devretti. Akıllara Aziz Yıldırım'ın o sözleri geldi…

AZİZ YILDIRIM NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım, 7 sene önceki kongrede yuhalanınca, "Ben bu kulüp için hapis yattım. Herkes kendine gelsin, burası Fenerbahçe kongre salonu! 20 sene bu kulübe hizmet ettim çocuğumun nafakasını bu kulübe verdim. Bu kulüp için hapis yattım ayıp oluyor, yarın buradan üzülerek gidersiniz haberiniz olsun. Birbirimize saygılı olalım! Saygıyı yitirirseniz Fenerbahçe bölünür" demişti.

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıNetherill:

mhk başkanıda istifa etmiş taktik subayı gitmiş. türkiye futbolu fetoculardan da arınırsa gerçekten kaliteli bir lig olma yolunda ilerleriz. avrupa başarısızlıklarımızda son bulur.

