Trump, Çin'in cezasını artırdı: Yüzde 50 ek gümrük vergisi uygulayacağız

Trump'ın freni iyice patladı! Çin'i tehdit edip isteğini açıkladı
Audi, Trump'ın ek gümrük tarifeleri nedeniyle ABD'ye araç teslimatını askıya aldı

Askıya aldılar! Trump'ın gümrük vergileri, otomobil devini vurdu
Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz CHP'den istifa etti

30 yıl sonra kazandığı yerde CHP'ye şok! Belediye başkanı istifa etti
Mikrofonu açık unutan CHP'li başkan vekili, partililerine küfür etti

Mikrofonu açık unutan CHP'li başkan vekili, partililerine küfür etti

Herkes bu pozisyonu tartışıyor! Beşiktaş penaltı bekledi

Herkes bu pozisyonu tartışıyor! Beşiktaş penaltı bekledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, 10 kişi kaldığı ve 1-0 yenik durumda olduğu Kasımpaşa maçının ilk yarısının son saniyelerinde Opoku'nun eline çarpan top sonrası penaltı bekledi. Ancak karşılaşmanın hakemi Kadir Sağlam, oyunu devam ettirdi.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşan Beşiktaş, ilk yarının sonunda penaltı bekledi.

İLK YARI BİTERKEN PENALTI İTİRAZI

10 kişi kalan ve 1-0 yenik durumda olan siyah-beyazlılar, ilk yarının bitimine saniyeler kala, 45+3. dakikada penaltı itirazında bulundu. Ciro Immobile sağ çaprazdan ceza alanına girdiği anda soluna çektiği top, hemen yanındaki Opoku'nun eline çarptı. Bu pozisyonda Beşiktaş cephesi penaltı bekledi ancak hakem Kadir Sağlam oyunu sürdürdü.

İşte o pozisyon;

Herkes bu pozisyonu tartışıyor! Beşiktaş penaltı beklediGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBlackened:

Hakem VAR'a gitmemek için apar topar düdüğü çalıp soyunma odasına kaçtı. Kol net bir şekilde açık ve arkaya geçse %100 gol pozisyonu. Fıkra bu kadar...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.