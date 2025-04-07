Herkes bu pozisyonu tartışıyor! Beşiktaş penaltı bekledi
Beşiktaş, 10 kişi kaldığı ve 1-0 yenik durumda olduğu Kasımpaşa maçının ilk yarısının son saniyelerinde Opoku'nun eline çarpan top sonrası penaltı bekledi. Ancak karşılaşmanın hakemi Kadir Sağlam, oyunu devam ettirdi.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşan Beşiktaş, ilk yarının sonunda penaltı bekledi.
İLK YARI BİTERKEN PENALTI İTİRAZI
10 kişi kalan ve 1-0 yenik durumda olan siyah-beyazlılar, ilk yarının bitimine saniyeler kala, 45+3. dakikada penaltı itirazında bulundu. Ciro Immobile sağ çaprazdan ceza alanına girdiği anda soluna çektiği top, hemen yanındaki Opoku'nun eline çarptı. Bu pozisyonda Beşiktaş cephesi penaltı bekledi ancak hakem Kadir Sağlam oyunu sürdürdü.
İşte o pozisyon;