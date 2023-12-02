Arkadan gelen sesler kafa karıştırdı! EURO 2024 kurası çekilirken cinsel içerikli film mi izlendi?
EURO 2024 kura çekimlerinin gerçekleştiği sırada canlı yayında cinsel içerikli film sesleri duyuldu.
EURO 2024 grup kura çekimi, şampiyonaya ev sahipliği yapacak Almanya'nın Hamburg şehrindeki Elbphilharmonie Konser Salonu'nda gerçekleştirildi.
CANLI YAYINDA CİNSEL İLİŞKİ SESİ DUYULDU
Kuraların devam ettiği sırada arka fonda bir anda cinsel içerikli film sesleri duyuldu. O anlar büyük şaşkınlık yarattı.
BİNLERCE ETKİLEŞİM ALDI
Böylesine büyük bir organizasyonun canlı yayınında yaşanan bu olay kısa süre içinde hızla yayıldı ve büyük etkileşim aldı.