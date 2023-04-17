Herkes aynı noktaya takıldı! Ronaldo'nun hayranları sauna pozunda olağandışı bir detay yakaladı

Cristiano Ronaldo'nun Instagram'dan yaptığı sauna paylaşımı gündem oldu. Fotoğrafa dikkatli bakan Portekizli yıldızın hayranları, ojeli tırnaklara takıldı. Oje konusu hakkında sosyal medyada çeşitli tartışmalar yaşandı.

Suudi Arabistan takımı Al-Nassr'a imza atarak Avrupa futbol gündeminden uzaklaşan Cristiano Ronaldo, sosyal medyadaki gücü sayesinde popülerliğini kaybetmiyor. 38 yaşındaki yıldızın son sauna paylaşımı hem sosyal medyada hem dünya basınında gündem oldu.

HERKES OJEYE TAKILDI

Cristiano Ronaldo'nun ayak parmaklarının ojeli olduğunu gören hayranları sosyal medyada tartışma yaşadı. İngiliz ve Alman basını ise Ronaldo'nun neden oje sürdüğüne dair çeşitli bilgiler paylaştı.

KORUMAK İÇİN YAPIYOR İDDİASI

Bild'in yaptığı haberde, "En iyi atletlerin çoğu, saatlerce terli ayakkabılar içinde kaldıklarında tırnaklarını mantar ve bakterileden korumak için bu işlemi yapıyor. Tırnak batması veya kaybı gibi sorunlara karşı da bir koruma sağlıyor" ifadeleri yer aldı.

UZUN SÜREDİR VAR

Cristiano Ronaldo yıllar önce yine ojeli tırnaklarıyla gündem olmuştu. Portekizli yıldızın görsel amaçlı olarak böyle bir şey yaptığı konuşulmuştu.

400 MİLYON DOLAR ALACAK

Al-Nassr ile 2 yıllık kontratı olan Cristiano Ronaldo, bu mukavelenin sonunda toplam 400 milyon dolar kazanacak. Bonus rakamları bu ücrete eklenmiş değil.

GARCIA KOVULDU

Cristiano Ronaldo ile iletişimi en başından problemli başlayan teknik direktör Rudi Garcia, geçtiğimiz günlerde kulüpten gönderildi.