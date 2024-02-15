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Herkes ağzı açık izledi! Kerem Demirbay'dan şahane gol

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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Sparta Prag ile karşılaştığı maçta sarı-kırmızılıları öne geçiren golü Kerem Demirbay attı. Kerem'in o golü kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Süper Lig devi Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Çekya'nın Sparta Prag takımı ile kozlarını paylaştı.

KEREM DEMİRBAY'DAN ŞAHANE GOL

Mücadeleye etkili başlayan Galatasaray, 19. dakikada yıldız futbolcusu Kerem Demirbay'ın kaydettiği şahane golle 1-0 öne geçti.

İşte o gol;

Herkes ağzı açık izledi! Kerem Demirbay'dan şahane golGörüntü: Exxen

Herkes ağzı açık izledi! Kerem Demirbay'dan şahane golGörüntü: Exxen

Herkes ağzı açık izledi! Kerem Demirbay'dan şahane golGörüntü: Exxen

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Spor

Kerem Demirbay Sparta Prag Galatasaray Spor Haberler

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