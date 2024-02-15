Herkes ağzı açık izledi! Kerem Demirbay'dan şahane gol
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Sparta Prag ile karşılaştığı maçta sarı-kırmızılıları öne geçiren golü Kerem Demirbay attı. Kerem'in o golü kısa sürede binlerce beğeni aldı.
Süper Lig devi Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Çekya'nın Sparta Prag takımı ile kozlarını paylaştı.
KEREM DEMİRBAY'DAN ŞAHANE GOL
Mücadeleye etkili başlayan Galatasaray, 19. dakikada yıldız futbolcusu Kerem Demirbay'ın kaydettiği şahane golle 1-0 öne geçti.
İşte o gol;