Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Haberler

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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

AA - Mustafa Bikeç - Spor
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Naim SüleymanoğluHakemler: Musa Kazım Çetin, Nazlı Çisil Güngör, Gürkan DemirBursa Büyükşehir Belediyespor: Doyle 16, Gizem Uca 20, Ferda Yıldız 22, Gonca Karataş 2, Macaulay 26, Daci 2, Merve Arı 5, Duygu Özen 2, İrem SözenÇankaya Üniversitesi: White 36, Dikaioulaku 7, Derin Yaya 13,...

Salon: Naim Süleymanoğlu

Hakemler: Musa Kazım Çetin, Nazlı Çisil Güngör, Gürkan Demir

Bursa Büyükşehir Belediyespor : Doyle 16, Gizem Uca 20, Ferda Yıldız 22, Gonca Karataş 2, Macaulay 26, Daci 2, Merve Arı 5, Duygu Özen 2, İrem Sözen

Çankaya Üniversitesi: White 36, Dikaioulaku 7, Derin Yaya 13, Prince 23, İnci Güçlü 7, Özge Kavurmacıoğlu 3, Melike Tuğba Oral, Ecem Kazar

1. Periyot: 23-28

Devre: 50-41

3. Periyot: 60-54

Beş faulle çıkanlar: 34.20 Macaulay ( Bursa Büyükşehir Belediyespor ), 37.55 Melike Tuğba Oral, 38.30 Prince, 39.36 Derin Yaya (Çankaya Üniversitesi)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, sahasında Çankaya Üniversitesi'ni 95-89 mağlup etti.

Bursa Büyükşehir Belediyespor, bu sonuçla normal sezonun bitimine 2 hafta kala play-off'u garantiledi.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

AA / Mustafa Bikeç - Spor

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Gonca Karataş, Kazım Çetin, Merve Arı, Spor, Haberler

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