"Her sayı +1 ağaç demek" projesinde 152 bin 60 tohum topu elde edildi

Basketbol ailesi, "Her Sayı +1 Ağaç Demek" projesine destek olmak için Sinan Erdem Spor Salonu'nda buluştu.

2021'de başlattığı proje çerçevesinde 3 milyon tohum topunu tabiatla buluşturmayı hedefleyen Anadolu Efes ve toplumsal gelişime katkı sağlamayı ve doğal yaşamı korumayı kendine ilke edinen Anadolu Efes Spor Kulübü, çevreye artı değer katan yeni bir projeye daha imza attı. "Her Sayı +1 Ağaç Demek" projesi, Sinan Erdem Spor Salonu'nda 4 Şubat'ta oynanan Anadolu Efes - LDLC Asvel Villeurbanne, THY EuroLeague karşılaşmasında hayat buldu. Farklı katmanları bulunan proje çerçevesinde, Anadolu Efes Spor Kulübü oyuncuları ve taraftarların da desteğiyle toplamda 152 bin 60 tohum topu toplandı. Proje kapsamında toplanan tohum topları tabiat ile buluşturulacak.

Basketbolseverlerin projeye destek vermek için yoğun ilgi gösterdiği Anadolu Efes - LDLC Asvel Villeurbanne karşılaşması, kapalı gişeye yakın seviyede oynandı. Karşılaşmada Anadolu Efes oyuncularının kaydettiği 78 sayı, taraftarların fuaye alanlarındaki etkinliklerde ve maç içi oyunlarda attıkları sayılar ve Anadolu Efes Stüdyo yarışmalarından elde edilen skorlar tohum topuna dönüştü. Buna, karşılaşmayı salondan izleyen 9 bin 32 taraftarın her biri adına +10 tohum topunun yanı sıra, Anadolu Efes Spor Kulübü mobil uygulaması üzerinden check-in yapan taraftarlar ve Fan Club üyelerinin toplam katkısıyla elde edilen tohum topları da eklendi. Sosyal medya platformları üzerinden projeye destek veren EuroLeague organizasyonu, THY EuroLeague ve EuroCup takımları adına da 500 tohum topu bağışlandı. Tüm bu adetler taraftarların maç içinde gerçekleştirilen desibel ölçer etkinliklerinde kırdığı rekor ile 200 katına ulaşarak 152 bin 60 tohum topuna dönüştü. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor