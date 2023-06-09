Her basın toplantısı ayrı olay! 'Türkiye'nin en sinirli hocası' artık Süper Lig'de

Spor Toto 1. Lig Play-Off finalinde Bodrumspor'u 2-1 yenen Pendikspor, adını Süper Lig'e yazdırdı. İstanbul ekibinin hocası Osman Özköylü'nün ise geçmiş basın toplantılarındaki sinirli çıkışları sosyal medyada gündem oldu.

"TÜRKİYE'NİN EN SİNİRLİ HOCASI"

Futbolseverlerin "Türkiye'nin en sinirli hocası" olarak tanımladığı Osman Özköylü, Pendikspor'u 2. Lig'den 2 sezon içinde Süper Lig'e çıkararak büyük bir başarıya imza attı. Takımıyla birlikte artık en üst klasmanda boy gösterecek deneyimli hocanın geçmiş basın toplantılarındaki sinirli halleri ise sosyal medyada viral oldu.

"BU TÜR ÖRNEKLERE DAHA ÇOK İHTİYAÇ VAR"

Bodrumspor'u yenerek Süper Lig'e yükselen Pendikspor'da Osman Özköylü karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, "Geçen sene bu zamanlar ikinci ligden birinci lige yükselmenin mutluluğunu yaşarken, bugün aynı mutluluğu Süper Lig'e çıkarak yaşadık. Gerçekten çok önemli maçlar. Yani bu başarı nasıl oldu? 2 senede bu takım, buraya nasıl çıktı? Bunu hakikaten anlatmak lazım. Örneklendirmek lazım. Türkiye'de bu tür örneklere çok ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Türk futbolunun ekonomik anlamda kaosa gittiği dönemlerde böyle yatırımcıların. kulüpleri alarak doğru bir şekilde doğru planlamalarla takımlarını başarıya ulaştırması hem Türk futboluna büyük katkı oluyor. Hem bu işin içindeki emekçiler olarak bizler adına büyük bir şans oluyor." ifadelerini kullanmıştı.