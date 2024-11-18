Üye Girişi
Haberler

Hentbolda Beraberlik: Trabzon ve Konya 39-39 Baş Başa

Hentbolda Beraberlik: Trabzon ve Konya 39-39 Baş Başa
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 10. haftasında Trabzon Büyükşehir Belediyespor ile Konya Büyükşehir Belediyespor mücadelesi 39-39 berabere bitti. Her iki takım da güçlü bir performans sergileyerek puanlarını artırdı.

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 10. haftasında Trabzon Büyükşehir Belediyespor ile Konya Büyükşehir Belediyespor 39-39 berabere kaldı.

Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı 21-21 eşitlikle sona erdi. Başa baş geçen ikinci yarıda da iki takım eşitliği bozamayınca maç 39-39 berabere tamamlandı.

Bu sonuçla bu sezon ilk beraberliğini alan Trabzon Büyükşehir Belediyespor 7 puanla 10. sırada kalırken, Konya Büyükşehir Belediyespor ise puanını 8'e çıkararak 8. sıraya yükseldi.

Kaynak: AA / Göktuğ Ergün - Spor
Yenidoğan Çetesi'nin avukatı: Türkiye'de böyle yargısız infaz görülmemiştir

Bebekleri bile bile ölüme gönderen çetenin avukatından skandal sözler

 Salondan çıkartılan avukattan mahkeme başkanına tepki: 2 kere uyardım, kanunu dinlemiyor

Salondan atılan avukat mahkeme başkanına ateş püskürdü

 Ayhan Bora Kaplan'dan mahkeme başkanına: Vereceğiniz karar benim için yok hükmündedir

Duruşmada hakime mafya ağzıyla racon kesti
MSB'den kılıçlı yemin töreniyle ilgili yeni açıklama: Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır

MSB'den teğmenlerin başını yiyen törenle ilgili yeni açıklama
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

KOSKİ Konya su kesintisi! 18-19 Kasım Meram, Karatay, Seydişehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? 3. Gün Semih kimdir, gerçek ismi ne? İstanbul İSKİ su kesintisi! 18-19 Kasım Büyükçekmece, Tuzla, Fatih su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 18-19 Kasım Polatlı, Ayaş, Çubuk su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? 3. Gün filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? 3. Gün filmi ne zaman, nerede çekildi? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Şahinbey, Nurdağı 18-19 Kasım GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 18-19 Kasım Buca, Karşıyaka, Ödemiş su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 18-19 Kasım Osmangazi, Gemlik, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Ankara'da başıboş köpeklerin parçaladığı 13 yaşındaki çocuk öldü mü, Alperen T. yaşıyor mu? Selahaddin Eyyubi CANLI izle! TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 33. bölüm full HD tek parça izleme linki Yemekteyiz Samet kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Samet Akbaş kaç yaşında, nereli?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.