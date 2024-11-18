Hentbolda Beraberlik: Trabzon ve Konya 39-39 Baş Başa

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 10. haftasında Trabzon Büyükşehir Belediyespor ile Konya Büyükşehir Belediyespor 39-39 berabere kaldı.

Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı 21-21 eşitlikle sona erdi. Başa baş geçen ikinci yarıda da iki takım eşitliği bozamayınca maç 39-39 berabere tamamlandı.

Bu sonuçla bu sezon ilk beraberliğini alan Trabzon Büyükşehir Belediyespor 7 puanla 10. sırada kalırken, Konya Büyükşehir Belediyespor ise puanını 8'e çıkararak 8. sıraya yükseldi.