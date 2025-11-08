Hentbolda 12. Haftada 5 Maç Geride Kaldı
Adventure Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 12. haftasında yapılan 5 maçta heyecan dolu karşılaşmalar yaşandı. Alınan sonuçlar ise ligdeki rekabeti artırıyor. Son maç yarın Ankara'da oynanacak.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Beykoz Belediyespor: 38-29
Mihalıççık Belediyespor-Rize Belediyespor: 35-28
Altınpost Giresunspor- Ankara Hentbol: 50-25
Beşiktaş-Güneysuspor: 48-25
Köyceğiz Belediyespor-Nilüfer Belediyespor: 22-33
Ligde 12. hafta mücadelesi, yarın Ankara'da oynanacak DEPSAŞ Enerji As- Spor Toto maçıyla tamamlanacak.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor