Hentbol Süper Lig'de 2. Hafta Sonuçları
- Erkekler Süper Lig'de 5, Kadınlar Süper Lig'de 3 karşılaşma oynandı
Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 2. haftası tamamlandı, Kadınlar Süper Lig'de ise 3 maç yapıldı.
Kadınlar Süper Lig'in 2. haftası, 8 Eylül Salı günü oynanacak Manisa Büyükşehir Belediyespor-Ortahisar Belediyespor mücadelesiyle sona erecek.
Alınan sonuçlar şöyle:
Erkekler Süper Lig
Göztepe-İstanbul Gençlikspor: 29-32
Giresunspor-Beykoz Belediyespor: 43-40
Spor Toto-Beşiktaş: 27-36
Güneysuspor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor: 25-25
Mihalıççık Belediyespor-Nilüfer Belediyespor: 29-27
Kadınlar Süper Lig
Bursa Büyükşehir Belediyespor-MC Sistem Yozgat Gençlikspor: 31-29
Odunpazarı-Üsküdar Belediyespor: 24-28
Armada Praxis Yalıkavak-Göztepe: 32-24