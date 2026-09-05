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Hentbol Süper Lig'de 2. Hafta Sonuçları

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- Erkekler Süper Lig'de 5, Kadınlar Süper Lig'de 3 karşılaşma oynandı

Hentbolda Erkekler Süper Lig'in 2. haftası tamamlandı, Kadınlar Süper Lig'de ise 3 maç yapıldı.

Kadınlar Süper Lig'in 2. haftası, 8 Eylül Salı günü oynanacak Manisa Büyükşehir Belediyespor-Ortahisar Belediyespor mücadelesiyle sona erecek.

Alınan sonuçlar şöyle:

Erkekler Süper Lig

Göztepe-İstanbul Gençlikspor: 29-32

Giresunspor-Beykoz Belediyespor: 43-40

Spor Toto-Beşiktaş: 27-36

Güneysuspor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor: 25-25

Mihalıççık Belediyespor-Nilüfer Belediyespor: 29-27

Kadınlar Süper Lig

Bursa Büyükşehir Belediyespor-MC Sistem Yozgat Gençlikspor: 31-29

Odunpazarı-Üsküdar Belediyespor: 24-28

Armada Praxis Yalıkavak-Göztepe: 32-24

Kaynak: AA
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