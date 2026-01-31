Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 12. Hafta Maçlarının Sonuçları
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 12. haftasında iki maç oynandı. Armada Praxis Yalıkavak, Ortahisar Belediyespor'u 28-26 mağlup ederken, Odunpazarı, Göztepe'yi 37-29 yenmeyi başardı. Bu sonuçlarla birlikte ligdeki rekabetin devam ettiği dikkat çekiyor.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 12. haftasına 2 maçla devam edildi.
Ligde bugün yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Armada Praxis Yalıkavak - Ortahisar Belediyespor: 28-26
Odunpazarı - Göztepe: 37-29
Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor