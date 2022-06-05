Hentbol Şurası sona erdi - Haberler

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) tarafından düzenlenen hentbol şurası, sona erdi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Pursaklar'daki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi'nde iki gün süren şuraya hentbol il temsilcileri, Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig kulüplerinin başkanları ile medya mensupları katıldı.

Açıklamada, şurada ilk gün moderatör ve katılımcıların hentbol medya ilişkileri, hentbol yönetimi, eğitimi, altyapısı ve kurum iş birliklerine dair çeşitli sunumlar gerçekleştirdikleri belirtildi.

Şuranın ikinci gün sunumlarında ise plaj hentbolu, hakem-gözlemci-temsilci paydaşlığı, veteran hentbolu ve milli takım gibi konuların değerlendirildiği bildirildi.