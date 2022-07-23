Hentbol Süper Ligi'nde yeni sezonda mücadele edecek takımlar belli oldu Hentbol Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonunda kadınlarda ve erkeklerde mücadele edecek takımlar açıklandı. Hentbol Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonunda kadınlarda ve erkeklerde mücadele edecek takımlar açıklandı. Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yeni sezonda Kadınlar Süper Ligi'nde 10, Erkekler Süper Ligi'nde ise 12 takım mücadele edecek. Liglerde yer alacak takımlar şunlar: Kadınlar Süper Ligi Adasokağı, Yenimahalle Belediyespor, Konyaaltı Belediyespor, Anadolu Üniversitesi, Görele Belediyespor, Üsküdar Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor, Kastamonu Belediyespor, Yalıkavakspor, Tekirdağspor. - Erkekler Süper Ligi Spor Toto, Mamak Belediyespor, Nilüfer Belediyespor, Mihalıççık Spor, Hatay Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş, Beykoz Belediyespor, Ümraniye Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor, Muğla Köyceğiz Belediyespor, Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Trabzon Büyükşehir Belediyespor. AA / Fatih Çakmak - Spor İzmir Büyükşehir Belediyespor Büyükşehir Belediyespor tekirdağspor Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Hentbol Süper Ligi'nde yeni sezonda mücadele edecek takımlar belli oldu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.