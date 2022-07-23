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Hentbol Süper Ligi'nde yeni sezonda mücadele edecek takımlar belli oldu

AA - Fatih Çakmak - Spor
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Hentbol Süper Ligi'nde yeni sezonda mücadele edecek takımlar belli oldu

Hentbol Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonunda kadınlarda ve erkeklerde mücadele edecek takımlar açıklandı.

Hentbol Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonunda kadınlarda ve erkeklerde mücadele edecek takımlar açıklandı.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yeni sezonda Kadınlar Süper Ligi'nde 10, Erkekler Süper Ligi'nde ise 12 takım mücadele edecek.

Liglerde yer alacak takımlar şunlar:

Kadınlar Süper Ligi

Adasokağı, Yenimahalle Belediyespor, Konyaaltı Belediyespor, Anadolu Üniversitesi, Görele Belediyespor, Üsküdar Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor, Kastamonu Belediyespor, Yalıkavakspor, Tekirdağspor.

- Erkekler Süper Ligi

Spor Toto, Mamak Belediyespor, Nilüfer Belediyespor, Mihalıççık Spor, Hatay Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş, Beykoz Belediyespor, Ümraniye Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor, Muğla Köyceğiz Belediyespor, Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Trabzon Büyükşehir Belediyespor.

AA / Fatih Çakmak - Spor

İzmir Büyükşehir Belediyespor Büyükşehir Belediyespor tekirdağspor Spor Haberler

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