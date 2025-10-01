Haberler

Hentbol Süper Ligi'nde 7. Hafta Maç Sonuçları

Güncelleme:
Adventure Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 7. haftasında takımların karşılaşmaları sona erdi. Alınan sonuçlar arasında Beşiktaş'ın Rize Belediyespor'u 45-25 mağlup etmesi dikkat çekti.

Ardventure Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 7. haftası tamamlandı.

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Rize Belediyespor- Beşiktaş : 25-45

Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Giresunspor: 29-36

Mihalıççık Belediyespor-Depsaş Enerji As: 26-34

Beykoz Belediyespor-Güneysuspor: 29-33

Ankara Hentbol-Nilüfer Belediyespor: 19-56

İstanbul Gençlikspor-Köyceğiz Belediyespor: 45-24

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
