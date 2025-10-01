Hentbol Süper Ligi'nde 7. Hafta Maç Sonuçları
Adventure Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 7. haftasında takımların karşılaşmaları sona erdi. Alınan sonuçlar arasında Beşiktaş'ın Rize Belediyespor'u 45-25 mağlup etmesi dikkat çekti.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Rize Belediyespor- Beşiktaş : 25-45
Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Giresunspor: 29-36
Mihalıççık Belediyespor-Depsaş Enerji As: 26-34
Beykoz Belediyespor-Güneysuspor: 29-33
Ankara Hentbol-Nilüfer Belediyespor: 19-56
İstanbul Gençlikspor-Köyceğiz Belediyespor: 45-24
