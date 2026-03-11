Hentbol: Toplu sonuç
Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig play-off ve play-out etapları, ilk hafta maçlarıyla başladı. Play-off ve play-out karşılaşmalarında sonuçlar belli oldu. Güneysuspor-Ankara Hentbol maçı ise iptal edildi.
İki etapta oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:
Play off
Spor Toto-İstanbul Gençlik: 34-26
Beşiktaş-Trabzon Büyükşehir Belediyespor: 48-35
Nilüfer Belediyespor-Altınpost Giresunspor: 37-31
Play-out
Rize Belediyespor-Beykoz Belediyespor: 25-40
Mihalıççık Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor: 39-31
Not: Güneysuspor- Ankara Hentbol karşılaşması Ankara Hentbol'un ligden çekilmesi nedeniyle iptal edildi.
Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan