Haberler

Hentbol: Toplu sonuç

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig play-off ve play-out etapları, ilk hafta maçlarıyla başladı. Play-off ve play-out karşılaşmalarında sonuçlar belli oldu. Güneysuspor-Ankara Hentbol maçı ise iptal edildi.

Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig play-off ve play-out etapları, ilk hafta maçlarıyla başladı.

İki etapta oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:

Play off

Spor Toto-İstanbul Gençlik: 34-26

Beşiktaş-Trabzon Büyükşehir Belediyespor: 48-35

Nilüfer Belediyespor-Altınpost Giresunspor: 37-31

Play-out

Rize Belediyespor-Beykoz Belediyespor: 25-40

Mihalıççık Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor: 39-31

Not: Güneysuspor- Ankara Hentbol karşılaşması Ankara Hentbol'un ligden çekilmesi nedeniyle iptal edildi.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan
İran cephesinden Trump'ı küplere bindirecek sözler

İran cephesinden Trump'ı küplere bindirecek sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sidiki Cherif, tüm Angers'i Fenerbahçeli yaptı

Artık onlar da Fenerbahçeli
Üst üste 12 maçtır kazanan Erzurumspor'u 11 dakikada darmadağın ettiler

Üst üste 12 maçtır kazanan Erzurum'u 11 dakikada darmadağın ettiler
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıran karar

Dünyayı ayağa kaldıran karar
Trump: İran'da vuracak hedef kalmadı, savaş yakında bitecek

Savaş bitiyor mu? Günlerdir esip gürleyen Trump'tan yeni açıklama
Sidiki Cherif, tüm Angers'i Fenerbahçeli yaptı

Artık onlar da Fenerbahçeli
Kızdıracak tahmin! Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın tur şansı için yüzde verdi

Kızdıracak tahmin! Galatasaray'ın tur şansı için yüzde verdi
Daha önce böyle bir uyarı levhası görmediniz! Bayer Leverkusen'den Arsenal'in köşe vuruşlarına esprili önlem

Daha önce böyle bir uyarı levhası asla görmediniz