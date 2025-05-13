ABD Başkanı Trump: Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırdık

Erdoğan'la görüşüp kararını vermiş! Trump'tan tarihi "Suriye" adımı
ABD Başkanı Trump: İstanbul'a Marco Rubio gidecek

Trump İstanbul'a gelecek mi? En sonunda kararını verdi
Abdullah Öcalan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum

Abdullah Öcalan'dan terör örgütü PKK'nın feshine ilk yorum
Netanyahu: Gazze'ye tam kapasite saldıracağız

"Birliklerimiz hazır" diyerek duyurdu! Netanyahu'dan katliam planı

Hentbol Süper Lig Final Serisi İlk Maçında Armada Praxis Yalıkavak Galip Geldi

Hentbol Süper Lig Final Serisi İlk Maçında Armada Praxis Yalıkavak Galip Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off final serisi ilk maçında Armada Praxis Yalıkavak, Adasokağı'nı 26-25 mağlup ederek seriye galibiyetle başladı. Maç Bodrum'da gerçekleştirildi ve ikinci karşılaşma 16 Mayıs'ta oynanacak.

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off final serisi ilk maçında Armada Praxis Yalıkavak, Adasokağı'nı 26-25 yendi.

Bodrum Belediyesi Gümbet Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısı 16-16 eşitlikte tamamlandı.

İkinci yarıda da çekişmenin yaşandığı karşılaşmayı Armada Praxis Yalıkavak, 26-25 kazandı.

Seride ikinci maç 16 Mayıs'ta yine aynı salonda oynanacak.

Beş maç üzerinden yapılacak final serisinde, üç galibiyet alan takım 2024-2025 sezonunu şampiyon tamamlayacak.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'dan İstanbul Boğazı'nda rakiplerini kıskandıracak kutlama planı

Galatasaray'dan İstanbul Boğazı'nda rakiplerini kıskandıracak kutlama
Liverpool, Arnold'ın yerine yeni sağ bekini buldu! Görüşmelerde sona gelindi

Liverpool, Arnold'ın yerine öyle bir sağ bek alıyor ki...
Burak Özçivit'e soğuk duş! Herkese sarılıp bir tek onu es geçti

Ünlü ismin oğlundan Burak Özçivit'e soğuk duş! Yüzüne bile bakmadı
Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye insanlara izlettikleri rezilliğe bakın

Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye izlettikleri rezilliğe bakın
Türk tekstil devi iflas etti

Darboğazdan çıkamayan dev marka iflas etti, yüzlerce kişi işsiz kaldı
Bir ilimiz ayakta! Anaokulundaki uygunsuz görüntülere soruşturma

Bir ilimiz ayakta! Anaokulunda mide bulandıran sapkınlık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.