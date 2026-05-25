Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Lig
Hentbol Adventure Erkekler Süper Lig play-off ve play-out etaplarında 10. ve son hafta karşılaşmaları yarın ve 31 Mayıs Pazar günü oynanacak. Beşiktaş daha önce şampiyonluğunu ilan etmişti.
Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig play-off ve play-out etaplarında 10'uncu ve son hafta karşılaşmaları yapılacak.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına müsabakaların programı şöyle:
Play-off
Yarın:
13.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-İstanbul Gençlik (Beşirli)
31 Mayıs Pazar:
16.00 Spor Toto-Altınpost Giresunspor (Prof. Dr. Yaşar Sevim)
18.00 Beşiktaş-Nilüfer Belediyespor (Süleyman Seba)
Play-out
31 Mayıs Pazar:
13.00 Rize Belediyespor - Köyceğiz Belediyespor (Yenişehir)
Bu maçlarla Ardventure Erkekler Süper Lig'de sezon tamamlanacak.
Beşiktaş, play-off etabının 8. haftasında Spor Toto'yu 33-27 yenerek bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti.