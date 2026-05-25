Haberler

Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Lig

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hentbol Adventure Erkekler Süper Lig play-off ve play-out etaplarında 10. ve son hafta karşılaşmaları yarın ve 31 Mayıs Pazar günü oynanacak. Beşiktaş daha önce şampiyonluğunu ilan etmişti.

Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig play-off ve play-out etaplarında 10'uncu ve son hafta karşılaşmaları yapılacak.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına müsabakaların programı şöyle:

Play-off

Yarın:

13.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-İstanbul Gençlik (Beşirli)

31 Mayıs Pazar:

16.00 Spor Toto-Altınpost Giresunspor (Prof. Dr. Yaşar Sevim)

18.00 Beşiktaş-Nilüfer Belediyespor (Süleyman Seba)

Play-out

31 Mayıs Pazar:

13.00 Rize Belediyespor - Köyceğiz Belediyespor (Yenişehir)

Bu maçlarla Ardventure Erkekler Süper Lig'de sezon tamamlanacak.

Beşiktaş, play-off etabının 8. haftasında Spor Toto'yu 33-27 yenerek bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak
Kulisleri sarsan iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i Grup Başkanlığı'ndan azlettirecek

1 Haziran'dan itibaren göreve başlıyor! İlk icraatı bakın ne olacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'de de çok sayıda mağazası olan dev marka satılıyor

Dev marka satılıyor! Türkiye'de de çok sayıda mağazası var
3 yıllık anlaşma! Galatasaray'da yeni sezonun ilk ayrılığı

3 yıllık anlaşma! Galatasaray'da yeni sezonun ilk ayrılığı
Montella, Arda Güler kararını verdi

Ve beklenen oldu!

Gözaltına alınan Serenay Sarıkaya'dan ilk görüntü! Karar jet hızında çıktı

Gözaltına alınan Serenay'dan ilk görüntü! Karar jet hızında çıktı
Gazze'deki soykırım saldırılarına katılan İsrail askeri intihar etti

Gazze’deki soykırım sürerken ülkede yankı uyandıran ölüm
Bülent Şakrak, 16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı

16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı! Resmen aşka geldiler
MHP'den dikkat çeken 'mutlak butlan' itirazı

MHP'den en net çıkış! Kılıçdaroğlu'nun koltuğa oturmasına itiraz geldi