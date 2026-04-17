Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig
Türkiye Hentbol Federasyonu, Erkekler Süper Lig'de play-off ve play-out etaplarının 6. hafta karşılaşmaları ile devam edeceğini duyurdu. Maç programı detayları açıklandı.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre maçların programı şöyle:
Play-off
Yarın:
15.00 Altınpost Giresunspor-Nilüfer Belediyespor (Hüseyin Avni Alparslan)
19 Nisan Pazar:
19.00 İstanbul Gençlik- Spor Toto (Haldun Alagaş)
20 Nisan Pazartesi:
16.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş (Beşirli)
Play-out
Yarın:
19.00 Beykoz Belediyespor-Rize Belediyespor (Haldun Alagaş)
19 Nisan Pazar:
14.00 Köyceğiz Belediyespor-Mihalıççık Belediyespor (Köyceğiz)