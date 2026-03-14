Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Lig

Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'de play-off ve play-out etaplarında ikinci hafta maçları yarın gerçekleştirilecek. Beşiktaş, normal sezonu lider tamamladı.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre play-off ve play-out etaplarında tamamı yarın oynanacak ikinci hafta maçlarının programı şöyle:

Play-off

13.00 Altınpost Giresunspor - Beşiktaş (Hüseyin Avni Alparslan Spor Kompleksi)

15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor - Spor Toto (Beşirli)

20.00 İstanbul Gençlik - Nilüfer Belediyespor (Haldun Alagaş Spor Kompleksi)

Play-out

14.00 Köyceğiz Belediyespor - Güneysuspor (Köyceğiz)

18.00 Beykoz Belediyespor - Mihalıççık Belediyespor (Haldun Alagaş Spor Kompleksi)

Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'de normal sezonu, Beşiktaş lider tamamladı.

Play-off ve play-out etapları, deplasmanlı lig usulüne göre oynanıyor.

Not: Ankara Hentbol, Ardventure Erkekler Süper Lig play-out ilk haftasında yaptığı açıklamayla ligden çekildiğini duyurmuştu. Bu kapsamda bu hafta play-outta yapılacak Ankara Hentbol - Rize Belediyespor karşılaşması iptal edildi.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak
