Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Lig
Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'in 26. haftasında Altınpost Giresunspor, kendi sahasında Spor Toto'yu 34-33 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.
Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'in 26. haftasında Altınpost Giresunspor, sahasında Spor Toto'yu 34-33 yendi.
Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu'ndaki mücadelenin ilk yarısını konuk ekip, 17-16 önde tamamladı.
Maçın ikinci yarısında etkili oynayan Altınpost Giresunspor, salondan 34-33 galip ayrıldı.
Kaynak: AA / Atakan Çıtlak