Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'de play-off ve play-out etaplarına üçüncü hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, play-off ve play-out etaplarında üçüncü hafta maçlarının programı şöyle:

Play-off

Yarın:

16.00 Spor Toto - Beşiktaş (Prof. Dr. Yaşar Sevim)

17.00 Nilüfer Belediyespor - Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Üçevler)

19.00 İstanbul Gençlik - Altınpost Giresunspor (Haldun Alagaş Spor Kompleksi)

Play-out

Yarın:

14.00 Rize Belediyespor - Güneysuspor (Rize Yenişehir)

29 Mart Pazar:

19.00 Beykoz Belediyespor - Köyceğiz Belediyespor (Haldun Alagaş Spor Kompleksi)

Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'de normal sezonu, Beşiktaş lider tamamladı.

Play-off ve play-out etapları, deplasmanlı lig usulüne göre oynanıyor.

Not: Ankara Hentbol, Ardventure Erkekler Süper Lig play-out ilk haftasında yaptığı açıklamayla ligden çekildiğini duyurmuştu. Bu kapsamda bu hafta play-out'ta yapılacak Mihalıççık Belediyespor-Ankara Hentbol karşılaşması iptal edildi.