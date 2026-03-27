Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'de play-off ve play-out etaplarına üçüncü hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek. Maç programı açıklandı.
Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'de play-off ve play-out etaplarına üçüncü hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, play-off ve play-out etaplarında üçüncü hafta maçlarının programı şöyle:
Play-off
Yarın:
16.00 Spor Toto - Beşiktaş (Prof. Dr. Yaşar Sevim)
17.00 Nilüfer Belediyespor - Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Üçevler)
19.00 İstanbul Gençlik - Altınpost Giresunspor (Haldun Alagaş Spor Kompleksi)
Play-out
Yarın:
14.00 Rize Belediyespor - Güneysuspor (Rize Yenişehir)
29 Mart Pazar:
19.00 Beykoz Belediyespor - Köyceğiz Belediyespor (Haldun Alagaş Spor Kompleksi)
Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'de normal sezonu, Beşiktaş lider tamamladı.
Play-off ve play-out etapları, deplasmanlı lig usulüne göre oynanıyor.
Not: Ankara Hentbol, Ardventure Erkekler Süper Lig play-out ilk haftasında yaptığı açıklamayla ligden çekildiğini duyurmuştu. Bu kapsamda bu hafta play-out'ta yapılacak Mihalıççık Belediyespor-Ankara Hentbol karşılaşması iptal edildi.