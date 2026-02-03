Haberler

Hentbol: Haftanın programı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Hentbol Federasyonu, Erkekler Süper Lig'in 21. haftası ve Kadınlar Süper Lig'in 13. haftası için maç programını açıkladı. Maçlar yarın başlıyor.

Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'e 21, Kadınlar Süper Lig'e ise 13. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, liglerde haftanın maç programı şöyle:

Erkekler Süper Lig

Yarın:

14.00 Rize Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor (Yenişehir)

16.00 Mihalıççık Belediyespor- Altınpost Giresunspor (Porsuk)

16.00 Spor Toto-Nilüfer Belediyespor (Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol)

18.00 Ankara Hentbol-Güneysu (Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol)

19.00 İstanbul Gençlik-DEPSAŞ Enerji As (Haldun Alagaş Spor Kompleksi)

5 Şubat Perşembe:

14.00 Beykoz Belediyespor-Beşiktaş (Süleyman Seba)

Kadınlar Süper Lig

Yarın:

14.00 Ortahisar Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor (Beşirli)

16.00 Göztepe-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Celal Atik)

17.00 Üsküdar Belediyespor-MC Sistem Yurdum (Çamlıca)

18.00 Odunpazarı-Armada Praxis Yalıkavak (Porsuk)

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
Ocak ayı enflasyon yüzde 4,84 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray maçında kendi kalesine gol atan futbolcuyu 2. Lig'e gönderdiler

Galatasaray maçında kendi kalesine gol atan futbolcuya büyük şok
Epstein'ın özel uçağının içinde çekilmiş yeni bir video yayınlandı

Görüntü sapık milyarderin özel uçağından! Kafaları karıştıran detay
Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha

Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha
Peri masalından kabusa! Prensesin hayatı bir anda alt üst oldu

Peri masalından kabusa! Prensesin hayatı bir anda alt üst oldu
Galatasaray maçında kendi kalesine gol atan futbolcuyu 2. Lig'e gönderdiler

Galatasaray maçında kendi kalesine gol atan futbolcuya büyük şok
'Epstein adasındaki Türk çocuk' dendi, gerçek çok başka çıktı

İnfial yaratan görüntü! Beklenen açıklama Cumhurbaşkanlığından geldi
Lüks aracı otoparkta pert etti, köpek bile neye uğradığını şaşırdı

Lüks aracı otoparkta pert etti, köpek bile neye uğradığını şaşırdı