Hentbol: Haftanın programı
Türkiye Hentbol Federasyonu, Erkekler Süper Lig'in 21. haftası ve Kadınlar Süper Lig'in 13. haftası için maç programını açıkladı. Maçlar yarın başlıyor.
Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'e 21, Kadınlar Süper Lig'e ise 13. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, liglerde haftanın maç programı şöyle:
Erkekler Süper Lig
Yarın:
14.00 Rize Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor (Yenişehir)
16.00 Mihalıççık Belediyespor- Altınpost Giresunspor (Porsuk)
16.00 Spor Toto-Nilüfer Belediyespor (Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol)
18.00 Ankara Hentbol-Güneysu (Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol)
19.00 İstanbul Gençlik-DEPSAŞ Enerji As (Haldun Alagaş Spor Kompleksi)
5 Şubat Perşembe:
14.00 Beykoz Belediyespor-Beşiktaş (Süleyman Seba)
Kadınlar Süper Lig
Yarın:
14.00 Ortahisar Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor (Beşirli)
16.00 Göztepe-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Celal Atik)
17.00 Üsküdar Belediyespor-MC Sistem Yurdum (Çamlıca)
18.00 Odunpazarı-Armada Praxis Yalıkavak (Porsuk)