Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'in 17. haftasında 5 maç tamamlandı
Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'in 17. haftasında 5 maç oynandı. Mihalıççık Belediyespor Güneysuspor'u 29-24 yenerken, Trabzon Büyükşehir Belediyespor Beşiktaş'ı 40-52 mağlup etti. Beykoz Belediyespor Ankara Hentbol'u 40-29, İstanbul Gençlikspor Nilüfer Belediyespor ile 38-38 berabere kaldı. Altınpost Giresunspor, Köyceğiz Belediyespor'u 41-34 ile geçti.
Türkiye Hentbol Federasyonu'nun açıklamasına göre bugün oynanan maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Mihalıççık Belediyespor-Güneysuspor: 29-24
Trabzon Büyükşehir Belediyespor- Beşiktaş : 40-52
Beykoz Belediyespor- Ankara Hentbol: 40-29
İstanbul Gençlikspor-Nilüfer Belediyespor: 38-38
Altınpost Giresunspor-Köyceğiz Belediyespor: 41-34
Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor