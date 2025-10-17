Hentbol Süper Lig'de 10. Hafta Programı Açıklandı
Türkiye Hentbol Federasyonu, Erkekler Hentbol Süper Lig'inin 10. hafta karşılaşmalarının programını duyurdu. Haftanın maçları 19 Ekim'de ve 5-6 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Ardventure Erkekler Hentbol Süper Lig'e 10. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde haftanın programı şöyle:
Yarın:
14.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor - İstanbul Gençlikspor (Beşirli)
14.00 Depsaş Enerji As - Beykoz Belediyespor (Prof. Dr. Yaşar Sevim)
18.00 Köyceğiz Belediyespor - Ankara Hentbol (Köyceğiz)
19 Ekim Pazar:
15.00 Altınpost Giresunspor - Rize Belediyespor (Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu)
5 Kasım Çarşamba:
17.00 Güneysuspor - Nilüfer Belediyespor (Yenişehir)
6 Kasım Perşembe:
19.00 Beşiktaş - Spor Toto (Süleyman Seba Spor Salonu)
Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor